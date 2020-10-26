Українська телеведуча Леся Нікітюк здивувала пристрасними обіймами з Іллею Падзіною, партнером Ольги Фреймут в шоу "Танці з зірками".

Красуня виклала спільні фото з танцюристом на своїй сторінці в соціальній мережі Instagram, пише Politeka.net. Зірки сфотографувалися разом в тих же костюмах, в яких виступали під час останнього ефіру шоу. Так на Лесі видно двошарове плаття з відкритими стегнами і підвісками, А Ілля вбрався в строгий чорний костюм з сорочкою.

На знімках учасники тісно притиснулися один до одного і продемонстрували непідробну пристрасть. Падзіна схопив свою партнерку за талію і з насолодою вдихнув аромат її волосся. Нікітюк, у свою чергу, приклалася рукою до стегна красеня і пограла зі своїм волоссям.

"Шикарний вигляд - шикарний вечір☺️ і прикольний Dance 💃 кайфанула прям. Дивилися? Як вам?",- поцікавилася Леся Нікітюк в описі.

Коментатори не стали мовчати і залишили багато захоплених відгуків:

"Дві богині в одному танці. Леся і Оля вогонь! Тріо шикарне👏 👍"; "Леська, все було класно, я не могла очей відірвати❤️❤️❤️❤️❤️😍"; "шикарна тигриця !♥️♥️♥️🤤"; "Ви просто клас, вау ! ❤ ️ "; "добре взявся😄"; "хлопчина, поки тримав тебе за стегно, в космос злітав разів п'ять"; "Кайфонула, не тільки ти, схоже ... 😏 😊 "; "Добре так припаркувався😂 😂 😂"; "він явно кайфує"; "богиня паркету"; "ух, гаряче фото👌"; "добре йому, мужику то. Ех"; "хлопець по його погляду так би тебе і з'їв"; " я бачу як кайфнула, скоро дитина з'явиться! 😂😂😂".

Варто відзначити, що Нікітюк приєдналася до тандему Фреймут і Падзіни в дев'ятому випуску шоу, коли учасники танцювали румбу. За сюжетом Леся затягла чоловіка Ольги в ліжко, а потім боролася за своє щастя.

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Як повідомляла Politeka, Ользі Фреймут після Кухар дісталося від Нікітюк, на "Танцях з зірками" стало ще спекотніше.

Також Politeka писала, що Фреймут з "Танців з зірками" вбила наповал різким висловлюванням.