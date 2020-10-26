25-річна британська інста-дива, модель Демі Роуз ощасливила шанувальників втричі більше, адже показала своїх двох подружок, не обтяжених скромністю

Як передає Politeka.net, модель опублікувала свіжі "сторіз" в Instagram, на яких постала на яхті.

Поки судно розгойдувалося на блакитних хвилях, Демі і її подружки показали верх спокуси на камеру. Три красуні сиділи на лавці в млосних позах, не соромлячись повернутися своєю найвигіднішою стороною - прямо конкурс краси.

Роуз "запакувала" апетитний бюст в помаранчевий бікіні: клаптики тканини практично нічого не приховали, дівчина виставила свої "гарбузики" на загальний огляд і явно з великим задоволенням.

Її подружки-кокетки були в чорному і білому вбраннях. Вони також не соромилися демонструвати завидні форми, ефектно стягнуті красивими декольте.

По черзі камера наблизилася до кожної з них, даючи можливість глядачам розглянути абсолютно все і насолодитися моментом. В кінці Демі склала губи "качечкою", нібито пославши повітряний поцілунок.

Раніше ми повідомляли, Роуз захопила "смачним" видом в чорному топі з зав'язочками та спідниці з бахромою. Дівчина дійсно виглядала дуже спокусливо, тому не дивно, що шанувальники пожвавилися в коментарях:

"Привіт, Демі, як справи?; просто розкішна маленька і чарівна дівчинка💖 💖; Як можна забути цю дівчинку🔥❤️; гарний вигляд; досить крутий наряд 👍 ха-ха, ти відмінно виглядаєш, гаряче від дотику👍; Я буду їсти тебе весь день; симпатична гаряча гарненька мілфа🔥; вона дійсно приголомшлива жінка, м'яко кажучи!".

Нагадаємо, мокра Демі Роуз показала ідеальний "горішок" в білосніжному бікіні.

Як повідомляла Politeka, Демі Роуз не змогла утримати "Черешеньки" в червоному бікіні з вирізом.

Також Politeka писала, що Демі Роуз підкорила розмірами своїх принад, забувши про бюстгальтер