Актриса студії "Квартал 95" Катерина Нікітіна покрасувалася стрункими ніжками в пікантному вбранні

Як передає Politeka.net, дівчина розмістила в мікроблозі "Instagram" фото свого походу в кафе. З такої нагоди вона одягла колготки в сіточку, легку леопардову міні-спідницю, чорну водолазку, коротку чорну куртку і важкі лаковані черевики. Волосся дівчина залишила розпущеним.

Знаменитість влаштувала фотосесію прямо за столиком. Так на одному зі знімків вона витягла свої довгі м'язисті ноги і змусила милуватися стегнами. До того ж, вона кокетливо посміхнулася, приклавши палець до підборіддя. На іншому фото актриса побешкетувала, скориставшись одним з декоративних колосків, які залишилися на столі.

"Що вибереш?! 😏 Чай або кава?👇🏻 Ps. Я за кавою 😈", - розповіла Катерина Нікітіна в описі.

Користувачі соціальної мережі оцінили нескромне вбрання зірки і висловили свої думки в коментарях під постом:

"Не соромно?!!! Скромнішою треба бути!!!!"; "Ви за каву, а я за вас"; "Принцеса"; "наряд!🔥".

Раніше Нікітіна виклала в мікроблозі знімки з весілля. На свято своєї подруги Вона прийшла в чорній двошаровій сукні, шкіряній курточці і лакованих черевиках. Вони з подругою обіймалися і щасливо посміхалися. Дівчина в пості посумувала, що поки залишається незаміжньою.

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