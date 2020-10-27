Не всі зірки спочатку бачили себе на сцені: натовпи фанатів, слава, скажені гонорари все це прийшло до деяких селебріті дуже несподівано

Politeka.net пропонує подивитися, як деякі зірки круто змінили своє життя, починаючи за вчительським столом, з калькулятором в руці або навіть з медичному халаті.

Так, співачка Віра Брежнєва волею випадку (а також, звичайно, завдяки власному таланту) зі студентки Дніпропетровського інституту інженерів залізничного транспорту перетворилася на шоу-диву.

Галушка (справжнє прізвище артистки - ред.), закінчивши середню школу в Дніпродзержинську, поступила на заочне відділення згаданого вузу на спеціальність "економіст". Ставши на другому курсі мамою, їй довелося поєднувати материнство з навчанням і роботою секретарем-референтом.

Одного разу, відвідавши концерт гастролюючої групи "ВІА Гра", дівчині вдалося заспівати на сцені разом з тодішніми учасницями. Незабаром помічена продюсером Костянтином Меладзе, Віра потрапила на кастинг. Нині зірка збирає повні зали і є дружиною Меладзе.

Репер Потап також зумів досягти певних висот в економічній сфері - у нього диплом магістра. Але, крім того, Олексій Потапенко (справжнє ім'я артиста - ред.) здобув педагогічну освіту і навіть встиг працював учителем фізкультури. До всього, Потап відучився в Національному університеті фізвиховання та спорту України і є дипломованим тренером з водного поло, плавання. Але, мабуть, не доля Потапу вчити діточок, адже він став справжньою зіркою українського шоу-бізнесу, а також розкрив у собі талант написання пісень і музики.

А ось зірка скандального проекту "Дом-2" та співаюча телеведуча Ольга Бузова гризла граніт науки в Санкт-Петербурзькому державному університеті за спеціальністю "географ" та потай мріяла стати актрисою і співачкою. Як відомо, дівчина потрапила на любовне телебудівництво, що й дало їй поштовх у житті, а також призвело до виконання бажань. Нині Ольга активно випускає трек за треком і бере участь в різних телешоу.

Шоумен і телеведучий Володимир Остапчук здобув вищу філологічну освіту, а саме – в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. Перед тим, як зрозуміти, чим би він дійсно хотів займатися по життю, Володимир якийсь час працював викладачем англійської мови.

В одному з інтерв'ю зірка зізнавався, що тільки в 25 років зрозумів, чим хоче займатися, і це, за його словами, було досить пізно. Тепер же 35-річний шоумен має намір зайнятися стендапом.

Фронтвумен групи The Hardkiss Юлія Саніна з дитинства звикла до музики. З трьох років вона вже виходила на сцену як солістка ансамблю, яким керував її батько.

Але ось, коли прийшов час вибирати після школи професію - Юлія відійшла від співочої кар'єри і несподівано поступила на філологічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, який закінчила в 2013 році зі ступенем магістра в галузі фольклористики. Потім зірка захопилася журналістикою і навіть встигла взяти кілька інтерв'ю. Одне з яких для неї стало доленосним – вона познайомилася з майбутнім чоловіком, продюсером Валерієм Бебком, разом з яким згодом створила гурт The Hardkiss.

Гуморист Максим Галкін, хоч з дитинства і підкоряв друзів своїм талантом жартувати, однак, закінчивши московську гімназію, вирішив здобути престижну освіту і вступив в Російський державний гуманітарний університет на факультет лінгвістики. А після здобуття вищої освіти взявся за дисертацію. Паралельно Максим виступав на сцені: спочатку в Студентському театрі МГУ, потім в Театрі естради, а після його почали запрошувати в якості ведучого і пародиста мало не на всі концерти, що проходять в Москві. Потім він одружився на Аллі Пугачовій та остаточно закріпився на гумористичному "олімпі".

Найбільше здивував співак Артем Пивоваров, який встиг три роки відпрацювати помічником анестезіолога, перш ніж повністю віддатися світу шоу-бізнесу.

Після закінчення 9 класів середньої школи Артем вступив до Вовчанського медичного коледжу й продовжив навчатися в Національній академії міського господарства в Харкові, де захистив диплом бакалавра з екології. Паралельно займався музикою і працював на посаді помічника анестезіолога. Але одного разу потрапивши в музичний колектив, вирішив кинути медицину.

Нагадаємо, що Брежнєва засвітила своїх сестер-красунь на рідкісному фото і вразила історією: «у нашій родині завжди...».

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