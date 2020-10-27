Не все звезды изначально видели себя на сцене: толпы фанатов, слава, бешеные гонорары все это пришло к некоторым селебрити очень неожиданно

Politeka.net предлагает посмотреть, как некоторые звезды круто изменили свою жизнь, начиная за учительским столом, с калькулятором в руке или даже с медицинском халате.

Так, певица Вера Брежнева волею случая (а также, конечно, благодаря собственному таланту) из студентки Днепропетровского института инженеров железнодорожного транспорта превратилась в шоу-диву.

Галушка (настоящая фамилия артистки - ред.), окончив среднюю школу в Днепродзержинске, поступила на заочное отделение упомянутого вуза на специальность "экономист". Став на втором курсе мамой, ей пришлось совмещать материнство с учебой и работой секретарем-референтом.

Однажды, посетив концерт гастролирующей группы "ВИА Гра", девушке удалось спеть на сцене вместе с тогдашними участницами. Вскоре замеченная продюсером Константином Меладзе, Вера попала на кастинг. Ныне звезда собирает полные залы и является супругой Меладзе.

Рэпер Потап также сумел достигнуть определенных высот в экономической сфере - у него диплом магистра. Но, кроме того, Алексей Потапенко (настоящее имя артиста - ред.) получил педагогическое образование и даже успел работал учителем физкультуры. Ко всему, Потап отучился в Национальном университете физвоспитания и спорта Украины и является дипломированным тренером по водному поло, плаванию. Но, видать, не судьба Потапу учить детишек, ведь он стал настоящей звездой украинского шоу-бизнеса, а также раскрыл в себе талант написания песен и музыки.

А вот звезда скандального проекта "Дом-2" и запевшая телеведущая Ольга Бузова грызла гранит науки в Санкт-Петербургском государственном университете по специальности «географ» и втайне мечтала стать актрисой и певицей. Как известно, девушка попала на любовную телестройку, что и дало ей толчок в жизни, а также привело к исполнению желаний. Ныне Ольга активно выпускает трек за треком и участвует в различных телешоу.

Шоумен и телеведущий Владимир Остапчук получил высшее филологическое образование, а именно – в Уманском государственном педагогическом университете имени Павла Тычины. Перед тем, как понять, чем бы он действительно хотел заниматься по жизни, Владимир какое-то время работал преподавателем английского языка.

В одном из интервью звезда признавался, что только в 25 лет понял, чем хочет заниматься, и это, по его словам, было достаточно поздно. Теперь же 35-летний шоумен намерен заняться стендапом.

Фронтвумен группы The Hardkiss Юлия Санина с детства привыкла к музыке. С трех лет она уже выходила на сцену как солистка ансамбля, которым руководил ее отец.

Но вот, когда пришло время выбирать после школы профессию - Юлия отошла от певческой карьеры и неожиданно поступила на филологический факультет Киевского национального университета имени Тараса Шевченко, который окончила в 2013 году со степенью магистра в области фольклористики. Затем звезда увлеклась журналистикой и даже успела взять несколько интервью. Одно из которых для нее стало судьбоносным – она познакомилась с будущим мужем, продюсером Валерием Бебко, вместе с которым в последствии создала группу The Hardkiss.

Юморист Максим Галкин, хоть с детства и покорял друзей своим талантом шутить, однако, окончив московскую гимназию, решил получить престижное образование и поступил в Российский государственный гуманитарный университет на факультет лингвистики. А после получения высшего образования взялся за диссертацию. Параллельно Максим выступал на сцене: сначала в Студенческом театре МГУ, затем в Театре эстрады, а после его начали приглашать в качестве ведущего и пародиста чуть ли не на все концерты, проходящие в Москве. Затем он женился на Алле Пугачевой и окончательно закрепился на юмористическом "олимпе".

Больше всего удивил певец Артем Пивоваров, который успел три года отработать помощником анестезиолога, прежде чем полностью отдаться миру шоу-бизнеса.

После окончания 9 классов средней школы Артем поступил в Волчанский медицинский колледж и продолжил учиться в Национальной академии городского хозяйства в Харькове, где защитил диплом бакалавра по экологии. Параллельно занимался музыкой и работал на должности помощника анестезиолога. Но однажды попав в музыкальный коллектив, решил бросить медицину.

Напомним, что Брежнева засветила своих сестер-красоток на редком фото и поразила историей: «В нашей семье всегда…».

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