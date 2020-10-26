Деякі українці можуть розраховувати на підвищення зарплат протягом 12 місяців

Такі дані вказані в звіті, який був представлений прес-службою НБУ.

За інформацією держрегулятора, в Україні зросла кількість компаній, які протягом наступних 12 місяців готові підвищити зарплати своїм співробітникам.

Згідно з опитуванням, таких компаній 55,7% (36,5% у минулому кварталі). І тільки 3,6% компаній висловилися за скорочення зарплат своїм працівникам. Найкращі очікування щодо збільшення фонду оплати праці, як йдеться у звіті Нацбанку, мають великі підприємства.

Кожне десяте підприємство готове наймати нових співробітників, а до скорочення персоналу готуються 21% опитаних (кожен п'ятий). У підсумку негативний баланс очікувань склав мінус 10,8%.

Песимістично налаштовані практично представники всіх видів економічної діяльності, крім торгівлі, де попит на продукцію не буде змінюватися.

У прес-службі Нацбанку також додали, що кожна п'ята компанія в Україні готова наростити інвестиційні витрати, насамперед на машини, обладнання та інвентар.

Раніше ми розповідали, що українці можуть отримувати зарплати навіть після звільнення.

Розмір виплат залежить від стажу та рівня заробітної плати. Перші три місяці працівникові платять повну виплату, наступні три місяці-80%, потім-70%. При цьому отримувати ці гроші можна протягом 9 місяців.

Варто відзначити, що фактично це не допомога від держави – це страховка, яку платять всі працюючі. Із заробітної плати щомісяця 22% розподіляють у три фонди, один з яких – фонд з безробіття.

Нагадавши, арешт рахунків із зарплатами і пенсіями українців, в НБУ розповіли, що робити.

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