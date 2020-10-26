Українська співачка Тіна Кароль вразила відвертим образом для шоу"Танці з зірками".
Знаменита красуня розмістила нові фото із закулісся проекту на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", повідомляє Politeka.net. Вона постала перед шанувальниками в білому вечірньому платті з напівпрозорою тканиною на животі і сміливим розрізом на стегні. Особливістю вбрання стало величезне декольте, яке так і приковує увагу до грудей артистки.
У такому вигляді Тіна Кароль попозувала на тлі червоної куліси. На одному з кадрів вона зігнулася, виставила свою оголену ногу в сторону, а руки склала над головою в елегантному жесті, на іншому - присіла на підлогу, поклавши долоні на коліна, дозволивши милуватися відкритим стегном. Крім того, виконавиця дала спеку на сходинках, схопившись рукою за перила.
Користувачі соціальної мережі захопилися зовнішністю співачки і поділилися своїми враженнями в коментарях:
Не гірше за Асмус і Брежнєву: як виглядають перші дружини Харламова, Меладзе та Баскова, рідкісні фото
Маркл і Гаррі довели до сказу Вільяма, скандал не вщухає: "Вирішили по-тихому повернутися..."
Коханка Тарзана з макіяжем із простушки перетворилася в яскраву красуню: "Абзац!"
Зірка "Дизель шоу" Булітко вразила вульгарним відео зі своєю "мамою": "Боже... Що стало з людьми? "
"Найкрасивіша жінка ❤️"; "З кожним днем все більше розквітаєш улыб посміхайся, сяй, будь найщасливішою🙏 🏻❤️"; "несіть вогнегасник🔥 😍 💜"; "нереальна красуня"; " шикарна жінка!!! 😍 😍 😍 😍 😍 "; "Біла королева"; "який неймовірний кадр"; " не можна бути такою красивою💔"; "Кішка😍 😍"; "Карколомна, Тін!!!😻😻🔥🌹"; "Я в захваті від макіяжу😍"; "Дивись в очі 😏"; "Перша фотка - відвал всього😍🤤"; "Ого 😂 нічого собі🔥"; "Воу воу воу, я забула, як дихати😍🤤"; "Наче вагітна. Така пишногруда😍".
Нагадаємо, що Тіна Кароль раптово розговорилася про свої почуття: "у мене є кохана жінка...".
Як повідомляла Politeka, безпорадна Кароль без ліфчика розгнівала українців:"Тіночка, сховай свої прищики".
Також Politeka писала, що Тіна Кароль у вбранні спокусниці спокусила розмірами, українці оцінили: "емоції зашкалюють!»