Українська співачка Тіна Кароль вразила відвертим образом для шоу"Танці з зірками".

Знаменита красуня розмістила нові фото із закулісся проекту на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", повідомляє Politeka.net. Вона постала перед шанувальниками в білому вечірньому платті з напівпрозорою тканиною на животі і сміливим розрізом на стегні. Особливістю вбрання стало величезне декольте, яке так і приковує увагу до грудей артистки.

У такому вигляді Тіна Кароль попозувала на тлі червоної куліси. На одному з кадрів вона зігнулася, виставила свою оголену ногу в сторону, а руки склала над головою в елегантному жесті, на іншому - присіла на підлогу, поклавши долоні на коліна, дозволивши милуватися відкритим стегном. Крім того, виконавиця дала спеку на сходинках, схопившись рукою за перила.

Користувачі соціальної мережі захопилися зовнішністю співачки і поділилися своїми враженнями в коментарях:

"Найкрасивіша жінка ❤️"; "З кожним днем все більше розквітаєш улыб посміхайся, сяй, будь найщасливішою🙏 🏻❤️"; "несіть вогнегасник🔥 😍 💜"; "нереальна красуня"; " шикарна жінка!!! 😍 😍 😍 😍 😍 "; "Біла королева"; "який неймовірний кадр"; " не можна бути такою красивою💔"; "Кішка😍 😍"; "Карколомна, Тін!!!😻😻🔥🌹"; "Я в захваті від макіяжу😍"; "Дивись в очі 😏"; "Перша фотка - відвал всього😍🤤"; "Ого 😂 нічого собі🔥"; "Воу воу воу, я забула, як дихати😍🤤"; "Наче вагітна. Така пишногруда😍".

Нагадаємо, що Тіна Кароль раптово розговорилася про свої почуття: "у мене є кохана жінка...".

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