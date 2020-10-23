Популярная украинская певица Тина Кароль похвасталась "любимой женщиной", за которую болеет на танцах

Тина Кароль является неизменной телеведущей известного шоу «Танці з зірками», поэтому каждый ее выход на сцену поражает фанатов. Певица старается позировать в изысканных нарядах каждый раз и получает сотни комплиментов в ответ. При этом не обходится и без пикантных моментов на съемке.

Недавно закадровый ролик всполошил сеть. Во время подготовки к эфиру звезда рассказала о своей фаворитке, которая должна победить на танцах по ее мнению:

«У меня есть любимая женщина, которая здесь танцует. Она и будет моей фавориткой. Конечно же, Юлия Санина!» - рассказала Тина во время подготовки к шоу.

Не секрет, что звезда вместе с Юлией выпустили чувственный клип и поразили песней, получившей множество слов восхищений. Вот как реагируют в сети на ответ Тины:

«Тина болеет за Юлию Санину; Хорошо, что хоть женщина есть (любимая)👍🏻; Когда Тине мало ДанТины, ТиШи, Титапа, СалемТины и ТиТона. Бедная Юля, ещё и ее втянули в этот цирк; А как же любимый мужчина?😂; Шиперы Тины и Юли вошли в чат💙; популярность на крутых заявках...будет о чем писать..но дуэт любимых женщин –классный;, №Это краш 😻; Юлия супер и Тина тоже ❤️; Это супер Юлия очень сильно как и Тина ❤️; любимые девочки 🥺🤧».

Мы также писали, что артистка умеет привлекать внимание к себе на странице в социальной сети Инстаграм. Красная помада и уложенные волнами волосы ― визитная карточка Тины Кароль, благодаря которой звезду узнают на каждом фото. Не так давно звезда даже выпустила собственную помаду с данным оттенком для поклонниц.

Примечательно то, что в повседневной жизни певица часто появляется без макияжа. На фан-аккаунте звезды недавно также был представлен милый ролик, на котором звезда показала себя именно в таком простом и естественном виде.

Тина позировала в собственном саду, любовалась погодой и показала также свою цветущую розовую розу. Без макияжа звезда выглядела очень по-домашнему и мило, что отметили фанаты.

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