Відома виконавиця Ані Лорак вважає, що епатувати публіку-це одна зі складових її творчої професії

Зірка частенько шокує свою численну армію фанатів то кардинальними перевтіленнями своєї зовнішності, то чутками про бурхливі романи з різними зірками, зокрема, з російським співаком Сергієм Лазарєвим.

Сьогодні Кароліна вибрала образ бунтарки: на фото дівчина позує на тлі помпезного будинку в чорних штанях, високих черевиках на шнурівці і чорній кофті з принтом.

Волосся зірки розпущене, на одному з фото в її руках сонцезахисні окуляри.

"💋 💋 💋",- коротко підписала кадри Лорак.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Ані ЛОРАК (@anilorak) 26 Окт 2020 в 3:33 PDT

Фанати навперебій почали ставити лайки і писати в коментарях про свою любов до співачки.

"Бомбическая! Нереальна! 🖤 🖤 🖤 😍 ❤ ️ Занадто красива! Кароліна, коли нам чекати від вас альбом?❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Вдалого дня ❤ ️ ідеальна ! ❤️ Шалено скучили за вами чобітки такі є а штанів не вистачає яка стильна 😻 @anilorak коли новий альбом? ✨ Така Сонячна 😍 гарного дня і настрій! ❤ ️ 😍 🔥Жорсткий стиль,бойовий 😊 👍 🔥 Уфф!!! Краса 🔥👍 👍👍👍👍👍 🌟🌟👍🤗👍🌟 яка ж Ви стильна і красива, просто вау😍 💥 💥 💥 😍 гарного вам дня улюблена Діва!!!💖❤️💖 А я подумала, що це Тарзан, поки не розгледіла сам думав що Тарзан здалеку мужик конкретний", – пишуть фоловери знаменитості.

Раніше ми писали, що 42-річна співачка Ані Лорак зірвала оплески змінами в зовнішності. Зірка опублікувала свіжі фото у своєму мікроблозі в Instagram, на яких позувала в розкішних апартаментах з новою зачіскою і в незвичайних брюках.

Так, Кароліна зі щасливою посмішкою явно кудись зібралася: на ній були шкіряні штани-кльош, чорний топ і золотиста курточка. В руках співачка тримала досить об'ємну сумку.

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