Известная исполнительница Ани Лорак считает, что эпатировать публику – это одна из составляющих ее творческой профессии

Звезда частенько шокирует свою многочисленную армию фанатов то кардинальными перевоплощениями своей внешности, то слухами о бурных романах с разными звездами, в частности, с российским певцом Сергеем Лазаревым.

Сегодня Каролина выбрала образ бунтарки: на фото девушка позирует на фоне помпезного здания в черных штанах, высоких ботинках на шнуровке и черной кофте с принтом.

Волосы звезды распущены, на одном из фото в ее руках солнцезащитные очки.

"💋💋💋", – кратко подписала кадры Лорак.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak) 26 Окт 2020 в 3:33 PDT

Фанаты наперебой начали ставить лайки и писать в комментариях о своей любви к певице.

"Бомбическая! Нереальная! 🖤🖤🖤 😍❤️Слишком красивая! Каролина, когда нам ждать от вас альбом?❤️❤️❤️ Удачного дня ❤️ Идеальная ! ❤️ Безумно соскучились по вам Сапожки такие есть а штанов не хватает Какая стильная 😻 @anilorak когда новый альбом? ✨ Такая солнечная 😍 хорошего дня и настроение! ❤️ 😍🔥Жесткий стиль,боевой 😊👍🔥Уфф!!! Красота 🔥👍 👍👍👍👍👍 🌟🌟👍🤗👍🌟 Какая же вы стильная и красивая, просто вау😍💥💥💥😍 Хорошего Вам дня любимая Дива!!!💖❤️💖 А я подумала, что это Тарзан, пока не разглядела сам думал что Тарзан издалека мужик конкретный", – пишут фолловеры знаменитости.

Ранее мы писали, что 42-летняя певица Ани Лорак сорвала аплодисменты переменами во внешности. Звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала в роскошных апартаментах с новой прической и в необычных брюках.

Так, Каролина со счастливой улыбкой явно куда-то собралась: на ней были кожаные штаны-клеш, черный топ и золотистая курточка. В руках певица держала довольно объемную сумку.

Напомним, что сияющая Ани Лорак в цветах сообщила радостную новость, Каменских не сдержалась: «Поздравляю!».

Как сообщала Politeka, Ани Лорак удивила огромным бюстом в неприличном декольте: "Пятого размера?".

Также Politeka писала, что опухшая Лорак удивила кукольным видом во время интервью: "Умная, когда молчит".