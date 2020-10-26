Известная исполнительница Ани Лорак считает, что эпатировать публику – это одна из составляющих ее творческой профессии
Звезда частенько шокирует свою многочисленную армию фанатов то кардинальными перевоплощениями своей внешности, то слухами о бурных романах с разными звездами, в частности, с российским певцом Сергеем Лазаревым.
Сегодня Каролина выбрала образ бунтарки: на фото девушка позирует на фоне помпезного здания в черных штанах, высоких ботинках на шнуровке и черной кофте с принтом.
Волосы звезды распущены, на одном из фото в ее руках солнцезащитные очки.
Кароль в платье за 50 тысяч посветила бюстом в неприличном декольте: "И это на съемках Квартал 95"
Маркл и Гарри довели до бешенства Уильяма, скандал не утихает: "Решили по-тихому вернуться..."
71-летняя Пугачева в очках и мини-юбке потрясла видом рядом с цветущим Галкиным: "Дальше некуда"
Тарифы на тепло ударят по украинцам с новой силой: «Цена одного кубометра может составить…»
"💋💋💋", – кратко подписала кадры Лорак.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Фанаты наперебой начали ставить лайки и писать в комментариях о своей любви к певице.
"Бомбическая! Нереальная! 🖤🖤🖤 😍❤️Слишком красивая! Каролина, когда нам ждать от вас альбом?❤️❤️❤️ Удачного дня ❤️ Идеальная ! ❤️ Безумно соскучились по вам Сапожки такие есть а штанов не хватает Какая стильная 😻 @anilorak когда новый альбом? ✨ Такая солнечная 😍 хорошего дня и настроение! ❤️ 😍🔥Жесткий стиль,боевой 😊👍🔥Уфф!!! Красота 🔥👍 👍👍👍👍👍 🌟🌟👍🤗👍🌟 Какая же вы стильная и красивая, просто вау😍💥💥💥😍 Хорошего Вам дня любимая Дива!!!💖❤️💖 А я подумала, что это Тарзан, пока не разглядела сам думал что Тарзан издалека мужик конкретный", – пишут фолловеры знаменитости.
Ранее мы писали, что 42-летняя певица Ани Лорак сорвала аплодисменты переменами во внешности. Звезда опубликовала свежие фото в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала в роскошных апартаментах с новой прической и в необычных брюках.
Так, Каролина со счастливой улыбкой явно куда-то собралась: на ней были кожаные штаны-клеш, черный топ и золотистая курточка. В руках певица держала довольно объемную сумку.
Напомним, что сияющая Ани Лорак в цветах сообщила радостную новость, Каменских не сдержалась: «Поздравляю!».
Как сообщала Politeka, Ани Лорак удивила огромным бюстом в неприличном декольте: "Пятого размера?".
Также Politeka писала, что опухшая Лорак удивила кукольным видом во время интервью: "Умная, когда молчит".