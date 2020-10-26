34-річна російська співачка, блогерка і зірка "Дом-2" Ольга Бузова порадувала незвичайним чином

Як пише Politeka з посиланням на сторінку зірки в Instagram, цього разу Ольга вибрала для позування світлу блузку з прозорими рукавами, щільно обтягуючі груди співачки. Її очі мрійливо дивляться вдалину, а губи прочинені.

"Як же здорово, що у нас з Вами такий зв'язок і обмін енергії! 💙 😍 Я цілодобово працюю для вас, щоб би Вас дивувати, і ви мною пишалися, Ви ж - огортання мене такою колосальною підтримкою і любов'ю, що мені хочеться кожен день говорити вам: спасибі! ❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Я досі отримую ваші відгуки про наш номер. А ще спасибі, що помічаєте не тільки помарки, але і бачите наскільки я додала за такий короткий термін в катанні! 🧊 ⛸ В якому б ще жанрі ви хотіли побачити нас на льоду? 🧊 ", – підписала фото знаменитість.

Фанати оцінили новий образ Ольги, поставивши безліч лайків і написавши в коментарях, яка, на їхню думку, Ольга красива, талановита і працьовита. Деякі вважають, що на цьому знімку вона схожа на знемениту голлівудську кінодіву Анджеліну Джолі.

"На Джолі тут дуже схожа😍 занадто м'яка))))) розкішна жінка👍 Ех як же хочеться виграти Ольга чому мене не додає Дава кілька разів відправила заявку 😢 красуня 🤗 Оля ти тут так на Анджеліну Джолі схожа прям вау❤️❤️❤️❤️❤️ Оля ти краще за всіх😻 на Джолі схожа) Олечка просто красуня)))🌹 дуже ніжно, елегантно😍 Тут ти навіть на себе не схожа... Оля, ти мені подобаєшся і багатьом своїм передплатникам. Але працюєш ти для себе, щоб завжди бути на рівні і мати високий дохід. Прям ось працюю для вас всі дорослі люди екарний бабай", - пишуть фоловери.

Раніше ми писали, що Ольга Бузова стривожила шанувальників. Знаменитість опублікувала звернення у своєму мікроблозі в Instagram.

"Просто стою, як дурочка і плачу", - почала свою промову Бузова. Але потім вона пояснила, що вся справа в тривалому ремонті. "Тому що це мій будиночок маленький, моя квартира. І вже тут є труби. Опалення проведено. Так хочеться швидше все закінчити, і знайти будинок свій", - розповіла блогерка.

Нагадаємо, що Бузова закинула ноги на спортивного мачо і зачарувала пружними сідницями.

Як Politeka писала, що зухвала Бузова в шкіряному топіку заінтригувала новим хітом.

Також Politeka повідомляла, що збуджена Бузова ледве втримала свої квіточки в руках.