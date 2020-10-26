Таким актера еще не видели

Популярный актер Дмитрий Харатьян огорошил изменениями во внешности

Новые кадры с актером в своем личном микроблоге Instagram опубликовала экс-ВИА Гра Альбина Джанабаева.

Так, бывшая вокалиста популярной группы решила сделать анонс передачи "Три аккорда" в эфире российского телеканала.

На опубликованных кадрах Альбина Джанабаева и 60-летний Дмитрий Харатьян предстали в образе герцогов, подобрав для фотосессии тематические костюмы.

"Когда Сказка становится явью... Ох, какой же невероятный, Дмитрий Харатьян! Что ж мы наделали?!, - подписала Альбина Джанабаева снимки в своем Instagram.

Некоторые комментаторы похвалили бывшую вокалисту ВИА Гры за безупречный внешний вид, а были и такие пользователи, которые ужаснулись от новой "внешности" постаревшего Дмитрия Харатьяна, которого все знают по роли в фильме "Виват, гардемарины!".

"Альбина, вы настоящая императрица", "Что-то Харатьян требует грима", "Альбина, Вы в этом образе прекрасны. Всё принцессы мира отдыхают", "Идеальная королева", "Как он постарел ужасно....а Вы прекрасная, как лебедь!", "Харатьян коняра", "Гардемарину надо срочно чистенько побриться! Иначе выглядит как консервы пропойца?!", "Ну хоть немного постарел.. я уж думала он колдун"? "Харатьян с бодуна лютого что ли?", - написали они под публикацией звезды.

Ранее мы рассказывали, что Джанабаева застукала Меладзе за необычным занятием.

Несмотря на отсутствие заработка, певец, который сводит с ума миллионы женщин, относится к этому с юмором и старается помогать по дому своей жене Альбине Джанабаевой.

"Муж дома, ужин готовит...", - говорится в подписи к видео, на котором видно, как похудевший Валерий Меладзе чистит картошку.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и отметили, что Валерию Меладзе пошла на пользу "домашняя диета".

Напомним, бесстыжая экс-«ВИА Гра» в кружевном белье раскрыла свой секрет: «Люблю пробовать новое».

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