Відома модель Демі Роуз показала себе і розповіла, чого позбулася

На фото дівчина показала себе крупним планом, демонструючи свою природну красу і коси, які заплела. Зірка зробила губи качечкою, а знімала себе на телефон. Волосся лежало прямо на бюсті красуні, який виявився не закритий білизною. Можна помітити, що Роуз виявилася без вій. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Острівне життя залишила мене без вій", - написала зірка під фото.

Фанати не ставили лайки і коментарі, але так і хочеться додати: "неймовірний вид, О, господи".

Повідомлялося, що модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз показала ідеальний образ для відпочинку на пляжі.

У чорному бікіні зі шнурівкою під грудьми Роуз і правда виглядала вельми спокусливо, а накидка на стегнах з бахромою ідеально доповнила Пляжний лук.

"Привіт, Демі, як справи?; просто розкішна дівчинка і чарівна дівчинка; Як можна забути цю дівчинку; гарний вигляд", - пишуть фанати.



Повідомлялося, що відома модель Демі Роуз показала, як проводить час на пляжі.

Роуз лежала на підстилці на животі, тому і вийшов настільки жаркий кадр.

Значні обсяги виглядали спокусливо і" смажилися " під променями сонця.

Тонкі бретельки на плечах тримали пишні груди Роуз, які ледь не вистрибували з купальника: "Видок те, що треба".

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