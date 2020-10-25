Британская супермодель Деми Роуз, которую сравнивают с американской иконой Ким Кардашьян, похвасталась безупречной фигурой на отдыхе

Снимками красотка поделилась в Instagram, передает Politeka.

«Мечта», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на кадрах Деми Роуз показывает сперва идеальный, роскошный вид на море, после чего переключает камеру на фронтальную, хвастаясь безупречной фигурой в идеальной позе.

Уточним, что поклонники не смогли восхититься знаменитыми «близняшками» Роуз, поскольку кадры она выбросила в Сторис.

Как сообщалось до этого, модель купальников и нижнего белья Деми Роуз, которую называют "британской Кардашьян", показала смелый образ в прозрачном платье.

Девушка прославилась еще до того, как завела страницу в сети. Тем не менее, именно активность в интернет-сети принесла ей настоящую популярность.

Как известно, Роуз приехала в Соединенные Штаты из Великобритании еще пять лет назад.

В США Роуз начала участвовать в реалити-шоу Taz’s Models. В нем красивые девушки жили в Майами в одном доме, тренировались, ухаживали за собой и участвовали в фотосъемках. После этого Деми начали приглашать в известные журналы.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике