Британская модель Деми Роуз, которую СМИ окрестили "британской Кардашьян" похвасталась пикантным кадром с отдыха



Как передает Politeka.net, новый кадр пышнотелая знаменитость опубликовала на своей страничке в Instagram.

Как известно, сейчас Деми проводит отдых на солнечных Мальдивах и без перестану радует своих поклонников пейзажами с райских островов.

На этот раз фигуристая модель решила во всей красе показать свое невероятное тело.

Облачилась Роуз лишь в шелковый халат, забыв не только о стыде, но и о белье. Соблазнительно обнажив зону декольте модель продемонстрировала шикарную грудь, а выставленная вперед нога лишь добавила пикантности ее образу.

Параметры Роуз далеки от общепринятых, да и рост девушки отнюдь не 180 сантиметров. Низкорослая Деми – обладательница пышных форм и тонкой талии. Однако это не помешало ей добиться успеха в модельном мире.

Ранее Деми Роуз записала сториз, представ в черно-белом купальнике. Модель подняла камеру на собой, чтобы продемонстрировать аппетитный вид сверху, как можно лучше.

Ткань едва ли удерживала пышную грудь, от которой нельзя было оторвать взгляда. Также Роуз надела белоснежные плавки, которые подчеркнули ее тонкую талию.

Напомним, мокрая Деми Роуз показала идеальный "орешек" в белоснежном бикини.

Как сообщала Politeka, Деми Роуз не смогла удержать "черешенки" в красном бикини с вырезом.

Также Politeka писала, что Деми Роуз покорила размерами своих прелестей, забыв о лифчике