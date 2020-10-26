Курс долара розгорнеться на 180 градусів після місцевих виборів в Україні

Про це пише Обозреватель

Експерти запевняють, що після голосування гривня почне зміцнюватися по відношенню до долара і курс опуститься до позначки в 28,2 грн/$.

За словами Вадима Іосуба, зараз причин для девальвації гривні немає, тому найближчим часом він очікує зниження курсу долара.

"На найближчий тиждень ми очікуємо незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 28,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 28,1/28,3 грн", – попередив він.

Інший аналітик Сергій Родлер зазначає, що з початку жовтня курс долара рухався в діапазоні 28,20-28,40 грн/$, тому приводів для виходу за його межі поки немає. Однак він не виключає, що курс може піднятися до верхньої позначки діапазону.

"Напруженість на міжнародних майданчиках усе ще зберігається. Великі надії покладалися на прийняття нових економічних стимулів у США, але в середу оптимізм інвесторів розсіявся після того, як Дональд Трамп звинуватив демократів у навмисному затягуванні переговорів перед президентськими виборами... Мабуть, Нацбанк налаштований допомогти уряду досягти поставлених завдань до кінця року, а для цього потрібно плавно знизити курс до закладеного в бюджеті рівня в 29,5 грн за долар. Очікуємо курс біля позначки в 28,30 грн за долар", - озвучив експерт свій прогноз.

МВФ же прогнозує курс долара на 2021 рік на рівні 28,12 грн/$, хоча раніше аналітики очікували стрибка гривні до позначки в 28,9 грн/$.

Раніше ми розповідали, що курс долара почне поточний тиждень зі стрибка на 2,61 грн.

Нищівного удару по гривні завдасть і курс євро, який набере позицій відразу на 13,43 грн.

Таким чином, курс валют від Національного банку на сьогодні, 26 жовтня, виглядає наступним чином:

$1 - 28,2911 грн

1 Євро - 33,549 грн.

Нагадавши, долар насідає на гривню, НБУ здивував новими цифрами: що буде з курсом валют.

Як Politeka писала, Курс валют в Україні різко зміниться, Нацбанк не пощадив гривню

Також Politeka повідомляла, що долар зірвався з ланцюга, НБУ здивував новим курсом валют: що буде з гривнею.