Українцям пояснили, хто може розраховувати на субсидії від держави

Про це пише Сьогодні.

Згідно із законодавством, сьогодні претендувати на пільги на комуналку можуть українці, у яких оплата послуг ЖКГ перевищує 15% від сукупного доходу прописаних в приміщенні.

Але для пенсіонерів цей відсоток може становити 5-10%.

Також були внесені зміни в процес перевірки потенційних пільговиків. Якщо раніше інспектори "приходили в гості" за місцем реєстрації, але зараз фахівці аналізують реєстри.

"Є доступ до реєстрів, які перевіряють наявність автомобіля новіше 5 років, покупки більше 50 тисяч гривень – всі ці доходи ми можемо перевірити ще раз. Якщо була велика покупка, це проходить за ідентифікаційним кодом через податкову. В умовах карантину комісії не можуть виїжджати додому", – розкрила всі нюанси експерт Юлія Неділько.

Глава Мінфіну Сергій Марченко зазначив, що в 2021 році у частини громадян потреба в субсидіях просто відпаде через зростання мінімалки, тому витрати на пільги хочуть урізати.

А експерт Святослав Павлюк впевнений, що кількість претендентів на субсидії зросте.

"Ні уряд, ні міста більше не можуть дотувати комунальні підприємства. А населення потрапляє в пастку скорочення доходів - щоб компенсувати зростання цін, інфляцію. Я б очікував зростання кількості звернень по субсидіях", - пояснив він свою думку в коментарі журналістам.

Також українців попередили, що до 15 грудня їм потрібно встигнути подати заяву на отримання пільг з оплати комуналки.

Раніше ми розповідали, що в держбюджеті на 2021 рік передбачено підвищення пенсій і зарплат працівникам державного сектора, проте були скорочені витрати на субсидії і пільги.

Більш того, в бюджеті хочуть збільшити витрати на Раду і Кабмін. У 2021 році на Верховну Раду планують витратити 2 млрд 288 млн гривень – це на 244 млн, або майже на 12% більше.

Що стосується субсидій на комуналку, то витрати на ці пільги хочуть скоротити на 2,7 млрд.якщо цього року в бюджет заклали 39,3 мільярда, то наступного запланувати витратити на 36,6 мільярда гривень. Але влада запевняє, що пільг нібито вистачить на всіх українців.

Нагадаємо, що українців позбавлять субсидій і пільг, що зміниться з 1 січня

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