Відому російську телеведучу і за сумісництвом співачку Ольгу Бузову розкритикували за зовнішність її ж шанувальники

Як повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості, Ольга показала кадри зі свого репетиції і поскаржилася на те, що вона дуже втомилася.

"Утомлена😔...не те слово...ну нічого, я все зможу 👊 🏻 всім хороших вихідних, а я працювати🦾", – підписала кадри Бузова.

Фанати зазвичай викупали співачку в захопленнях.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від Ольга Бузова (@buzova86) 23 Окт 2020 в 2:35 PDT

Однак знайшлися і ті, які розкритикували Ольгу Бузову за зовнішність і вказали їй на те, що не їй - молодій і бездітній - розповідати, що таке втома.

"Коли відфотошопила обличчя, а тіло зробити гладким забула 😂 Бузова ти заробляєш мільйони ти на 20 років молодше мене ти не народжувала трьох дітей як я, від чого ти втомилася???? Я краще тебе виглядаю я звичайна 45 річна мати трьох дітей Скоро знову буде плакати і розповідати історію своєї нещасної любові ... терпіти не можу нудних і вічно не задоволених баб Оля, але відпочивати теж потрібно А че живіт не зашопила вона ж втомилася так само подумала скільки родимих плям на животі, аж бррр тіло пенсіонерки обличчя 20 річної", – пишуть хейтери.

Раніше ми писали, що Ольга Бузова показала себе на репетиції. На фото Ольга позувала в штанях, коротенькому топі і чоботях. Красуня стояла біля мікрофона, а образ доповнила ланцюжком на шиї. Волосся у Бузової були зібрані в хвіст, як можна помітити, телеведуча репетирувала.

Нагадаємо, "бездомна" Бузова в сльозах приголомшила визнанням

Також Politeka повідомляла, що зухвала Бузова в шкірі поліхачила на" викраденому " авто

А ще Politeka писала, що Бузова кардинально змінила зовнішність і епічно зганьбилася, копіюючи Джей Ло