Українська співачка Анастасія Приходько, яка представляла Росію на "Євробаченні-2009", розповіла про конфлікт з відомим продюсером Костянтином Меладзе

Як повідомляє Politeka.net, після виступу на конкурсі він відразу розірвав контракт зі своєю протеже, залишивши дівчину ні з чим. Анастасія Приходько поділилася одкровеннями в інтерв'ю на YouTube-каналі "Dorotye".

У 2009 році виконавиця виступила на "Євробаченні" з піснею "Мамо" і посіла 11 місце. На той момент вони з Костянтином Меладзе співпрацювали три роки, проте продюсер різко обірвав Їхні стосунки. За словами Анастасії, він просто втратив інтерес до такого проекту, а потім ще й "перекрив кисень", не даючи зірці розвиватися самостійно.

"Його почали скрізь кликати, творчі вечори... Але мене ніде немає. Мені стало прикро, коли він почав роздавати мої пісні. Таїсія Повалій співала»Мамо". Можна ж було мене покликати? Але ні. Ці пісні виконували інші люди", - обурилася Приходько. - "Це сильно вдарило по мені, але не зламало".

Співачка додала, що після розриву з Костянтином Меладзе у неї не залишилося ні заощаджень, ні корисних зв'язків. Довгий час знаменитість виступала за гроші, а то і безкоштовно, при цьому їй доводилося стежити за собою, купувати пристойний одяг.

Анастасія Приходько пояснила, чому не змогла повторити свій успіх у рідній Україні. За її словами, тут зовсім інший рівень шоу-бізнесу і складно зайняти свою нішу.

"У нас в топі такі артисти, як ТІК, Полякова, Потап, Дзідзьо. У нас немає самця на сцені", - зазначила знаменитість. - "Ну не цікаво мені. Я не зможу бути як Полякова, це її ніша, вона прекрасна в цьому - на коні, в кокошнику, в боягузах".

Раніше екс-учасниця групи "ВІА-Гра" Анна Седокова розповіла про "холодну війну" з Костянтином Меладзе. Вона заявила, що продюсер часто маніпулював своїми підопічними, як жінками, і підбивав їх до жорсткої конкуренції всередині колективу. На думку Анни Сєдокової, Костянтин втратив інтерес до групи, а через це Популярність "ВІА-Гри" сильно знизилася.

Нагадавши, Брежнєва погубить Меладзе, екс-ВІА Гру з ганьбою викрили: "тримає його в..."

Як повідомляла Politeka, Брежнєва втомилася мовчати і видала правду про зради Меладзе: "Погулювати з Ерікою... спасибі, відкрили очі"

Також Politeka писала, що охоронець розкрив, як Брежнєва охмурила Меладзе і потрапила до ВІА Гру: "у Костянтина навіть окуляри впали"