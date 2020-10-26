Украинская певица Анастасия Приходько, которая представляла Россию на "Евровидении-2009", рассказала о конфликте с известным продюсером Константином Меладзе

Как сообщает Politeka.net, после выступления на конкурсе он сразу разорвал контракт со своей протеже, оставив девушку ни с чем. Анастасия Приходько поделилась откровениями в интервью на YouTube-канале "Dorotye".

В 2009 году исполнительница выступила на "Евровидении" с песней "Мамо" и заняла 11 место. На тот момент они с Константином Меладзе сотрудничали три года, однако продюсер резко оборвал их отношения. По словам Анастасии, он просто потерял интерес к такому проекту, а потом еще и "перекрыл кислород", не давая звезде развиваться самостоятельно.

"Его начали везде звать, творческие вечера… Но меня нигде нет. Мне стало обидно, когда он начал раздавать мои песни. Таисия Повалий пела «Мамо». Можно ведь было меня позвать? Но нет. Эти песни исполняли другие люди", - возмутилась Приходько. - "Это сильно ударило по мне, но не сломало".

Певица добавила, что после разрыва с Константином Меладзе у нее не осталось ни сбережений, ни полезных связей. Долгое время знаменитость выступала за гроши, а то и бесплатно, при этом ей приходилось следить за собой, покупать приличную одежду.

Анастасия Приходько объяснила, почему не смогла повторить свой успех в родной Украине. По ее словам, здесь совершенно другой уровень шоу-бизнеса и сложно занять свою нишу.

"У нас в топе такие артисты, как ТИК, Полякова, Потап, Дзидзьо. У нас нет самца на сцене", - отметила знаменитость. - "Ну не интересно мне. Я не смогу быть как Полякова, это ее ниша, она прекрасна в этом — на коне, в кокошнике, в трусишках".

Ранее экс-участница группы "ВИА-Гра" Анна Седокова рассказала о "холодной войне" с Константином Меладзе. Она заявила, что продюсер часто манипулировал своими подопечными, как женщинами, и подбивал их к жесткой конкуренции внутри коллектива. По мнению Анны Седоковой, Константин потерял интерес к группе, а из-за этого популярность "ВИА-Гры" сильно снизилась.

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