В Україні шахраї призвичаїлися встановлювати на банкомати скріммінги (пристрої, що дозволяють зчитувати дані з карт клієнтів банків)

Як повідомляє Politeka з посиланням на ресурс Обозреватель, помітити неозброєним поглядом цей прилад майже неможливо.

Коли скріммінг входить в контакт з картою, він запам'ятовує її дані. Шахраям залишається лише скопіювати їх і за допомогою спеціального пристрою зробити дублікат карти.

Уточнюється, що поради, які дають банки для захисту від подібних маніпуляцій, в більшості своїй не працюють. Так, фінустанови радять українцям користуватися тими банкоматами, які встановлені у великих ТЦ або в магазинах. Однак, практика показує, що саме на таких банкоматах часто і виявляють скріммінги.

Єдина порада, який більш-менш ефективна - при наборі пін-коду необхідно прикривати клавіатуру банкомату рукою. В цьому випадку є ймовірність, що непомітна камера зловмисників не зможе "підглянути" цифри, які ви вводите.

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