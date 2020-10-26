В Украине мошенники приловчились устанавливать на банкоматы скримминги (устройства, позволяющие считывать данные с карт клиентов банков)

Как сообщает Politeka со ссылкой на ресурс Обозреватель, заметить невооруженным взглядом этот прибор почти невозможно.

Когда скримминг входит в контакт с картой, он запоминает ее данные. Мошенникам остается лишь скопировать их и с помощью специального устройства сделать дубликат карты.

Уточняется, что советы, которые дают банки для защиты от подобных манипуляций, в большинстве своем не работают. Так, финучреждения советуют украинцам пользоваться теми банкоматами, которые установлены в крупных ТЦ или в магазинах. Однако, практика показывает, что именно на таких банкоматах зачастую и обнаруживают скримминги.

Единственный совет, который более-менее эффективен – при наборе пин-кода необходимо прикрывать клавиатуру банкомата рукой. В этом случае есть вероятность, что незаметная камера злоумышленников не сможет "подсмотреть" цифры, которые вы вводите.

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