З наступного року камери автоматичної фіксації порушень ПДР, встановлені на дорогах України, фіксуватимуть не тільки перевищення швидкості

Як інформує Politeka, про це в інтерв'ю ЦТС заявив керівник Держагентства інфраструктурних проектів України Кирило Хомяков.

За словами чиновника, з 2021-го камери почнуть фіксувати проїзд автомобіля на заборонний сигнал світлофора, перетин подвійної суцільної лінії або ж проїзд по смузі, призначеній для громадського транспорту.

Крім цього контролювати швидкість будуть не тільки на тих ділянках, де встановлені камери, але і по всій трасі. Для цього передбачена установка камер на початку і кінцях ділянок.

Таким чином хочуть боротися з хитрими водіями, які зменшують швидкість, проїжджаючи повз камери. Прискоритися після цього не вийде - порушення ПДР зафіксує друга камера.

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Так, згідно ПДР, в Україні заборонена експлуатація автомобілів з недостатнім рівнем протектора шин (для легкових авто – не менше 1,6 мм). Зазначається, що за керування автомобілем з рівнем протектора шин нижче дозволеного, передбачений штраф у розмірі 340 грн.

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