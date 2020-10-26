Пенсійному фонду критично не вистачає грошей для виплати пенсій українцям, ситуація загострюється суворим карантином
Про це, як передає Politeka.net, економіст Віктор Скаршевський попередив на своїй сторінці у Facebook. За його інформацією, ПФУ вже давно знаходиться на межі банкрутства. Так за дев'ять місяців 2020 року ПФУ на вистачило 19,8 мільярдів гривень, з них 2,1 мільярда тільки - тільки у вересні. 202 мільярди цього року планують виділити на покриття дефіциту.
"Але і цих грошей недостатньо для виплати пенсій (причому мізерних) в повному обсязі в 2020 році – Казначейство постійно покриває позиками касові розриви Пенсійного фонду", - заявив Скаршевський і додав, що ПФУ виплачує кредит лише частково.
Для прикладу, за 2020 рік фонд отримав 128,3 мільярда, а повернув до бюджету тільки 108,6 мільярда - з січня борг виріс на 19,8 мільярда. Це показує, що Пенсійному фонду для покриття дефіциту не вистачає ні власних надходжень, ні коштів з бюджету. А головна причина - провалений план по зборах єдиного соціального внеску (на 16,9 мільярда менше прогнозованої суми).
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"В цілому за рік відставання від плану може скласти близько 20 млрд грн (255 млрд грн замість запланованих 274 млрд грн). Наслідки тотального карантину і економічна криза позначилися також і на Пенсійному фонді", - підкреслив експерт.
Він нагадав, що влітку Мінсоцполітики просило виділити на пенсії додатково 15,2 мільярда гривень з Фонду боротьби з китайським вірусом, проте Кабмін відмовив. Замість цього гроші пішли на ремонт доріг. За словами економіста, врятувати ситуацію і виплатити гроші пенсіонерам вийде, якщо терміново переглянути бюджет і виділити додаткові кошти на покриття дефіциту ПФУ. Поки в проекті на 2021 рік вказана сума в 203,8 мільярда гривень, якої не вистачить на виплати з урахуванням запланованої індексації.
Варто додати, що з 1 січня Уряд планує підвищити мінімальну зарплату до шести тисяч гривень, в результаті до 2,4 тисячі зростуть пенсії українців у віці від 65 років зі стажем 30 років (для жінок) і 35 років (для чоловіків). А з 1 березня обіцяють індексацію в розмірі 11%.
Однак поки ніяких офіційних заяв щодо погроз підвищенню виплат не було.
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