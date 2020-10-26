Пенсійному фонду критично не вистачає грошей для виплати пенсій українцям, ситуація загострюється суворим карантином

Про це, як передає Politeka.net, економіст Віктор Скаршевський попередив на своїй сторінці у Facebook. За його інформацією, ПФУ вже давно знаходиться на межі банкрутства. Так за дев'ять місяців 2020 року ПФУ на вистачило 19,8 мільярдів гривень, з них 2,1 мільярда тільки - тільки у вересні. 202 мільярди цього року планують виділити на покриття дефіциту.

"Але і цих грошей недостатньо для виплати пенсій (причому мізерних) в повному обсязі в 2020 році – Казначейство постійно покриває позиками касові розриви Пенсійного фонду", - заявив Скаршевський і додав, що ПФУ виплачує кредит лише частково.

Для прикладу, за 2020 рік фонд отримав 128,3 мільярда, а повернув до бюджету тільки 108,6 мільярда - з січня борг виріс на 19,8 мільярда. Це показує, що Пенсійному фонду для покриття дефіциту не вистачає ні власних надходжень, ні коштів з бюджету. А головна причина - провалений план по зборах єдиного соціального внеску (на 16,9 мільярда менше прогнозованої суми).

"В цілому за рік відставання від плану може скласти близько 20 млрд грн (255 млрд грн замість запланованих 274 млрд грн). Наслідки тотального карантину і економічна криза позначилися також і на Пенсійному фонді", - підкреслив експерт.

Він нагадав, що влітку Мінсоцполітики просило виділити на пенсії додатково 15,2 мільярда гривень з Фонду боротьби з китайським вірусом, проте Кабмін відмовив. Замість цього гроші пішли на ремонт доріг. За словами економіста, врятувати ситуацію і виплатити гроші пенсіонерам вийде, якщо терміново переглянути бюджет і виділити додаткові кошти на покриття дефіциту ПФУ. Поки в проекті на 2021 рік вказана сума в 203,8 мільярда гривень, якої не вистачить на виплати з урахуванням запланованої індексації.

Варто додати, що з 1 січня Уряд планує підвищити мінімальну зарплату до шести тисяч гривень, в результаті до 2,4 тисячі зростуть пенсії українців у віці від 65 років зі стажем 30 років (для жінок) і 35 років (для чоловіків). А з 1 березня обіцяють індексацію в розмірі 11%.

Однак поки ніяких офіційних заяв щодо погроз підвищенню виплат не було.

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