Російська примадонна Алла Пугачова анонсувала грандіозний концерт

Відповідне відео з її визнанням з'явилося у фан-акаунті в Instagram, який присвячений Аллі Пугачовій.

За словами Примадонни, грандіозний концерт своїм вірним шанувальникам вона подарує з нагоди свого 80-річчя (у 2029 році).

"Це велика мотивація, щоб довше жити, далі жити, за здоров'ям стежити. У 80 років я зроблю концерт тільки зі старих пісень, улюблених пісень. Якщо сама не зможу співати, нехай співає зал. Ну, ось розкрила секрет", - заявила Алла Пугачова в ефірі російського телеканалу.

Ведучий "зловив на слові" примадонну і висловив надію, що Алла Пугачова стримає свою обіцянку.

"Ну так, тримаю. Дійсно, тоді ці пісні дозріють до того, щоб їх заспівали. Так що, мої улюблені глядачі, теж будьте здорові, стежте за своїм здоров'ям, живіть радісно, нікому не заздріть. Нехай вас не роздирають якісь мерзенні злоби, шкідництво, щоб не скорочувати собі життя. І давайте зустрінемося в 80 років. У нас є класна тема для зустрічі", - додала дружина Максима Галкіна в ефірі телеканалу.

"Яка розумничка, наша улюблена Аллочка", "Чекаємо!", "Ми покоління 60 виросли на ваших піснях.Спасибі вам за ваші пісні.Живіть довго, не хворійте. Добра Вам і Вашій дружній родині", " Алла Борисівна, будемо чекати вашого концерту! Дай Бог Вам і нам здоров'я!", "Заради цього, буду жити і не помру", "це ж скільки чекати...", "9 років(", - написали фанати в коментарях.

Нагадаємо, що Пугачова з Галкіним розчулили виходом у світ з чарівними дітьми

Як повідомляла Politeka, задоволений Галкін розцвів у компанії відомої блондинки

Також Politeka писала, що дочка Пугачової і Галкіна блищала в білій сукні, як у нареченої.