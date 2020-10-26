Зараз розлучення Гаріка Харламова з Христиною Асмус, шлюб Костянтина Меладзе з Вірою Брежнєвою та орієнтацію Миколи Баскова обговорює вся країна, але мало хто знає і пам'ятає жінок, які були зі знаменитостями на початку їхньої кар'єри

Рoliteka.net зібрала рідкісні фото відомих чоловіків з їх першими дружинами.

Красуня Яна Сум народила трьох дітей у шлюбі з продюсером Костянтином Меладзе, який старший за неї на 12 років. За 19 років шлюбу дружина Костянтина не ревнувала і пропускала повз вуха чутки про його інтрижки. Але в 2013 році Яна дізналася, що у продюсера був тривалий роман з молодою зіркою "ВІА Гри" Вірою Брежнєвою, після чого пара розлучилася.

Гарік Харламов зараз перебуває в шлюборозлучному процесі зі скандальною актрисою Христиною Асмус, заради якої кинув свою першу дружину. Комік розлучився з Юлією Лещенко в 2013 році, після того як вона дізналася про його роман з молодою зіркою серіалу "Інтерни".

Микола Басков прожив у шлюбі вісім років. У 2001 році співак одружився на дочці відомого підприємця Світлані Шпігель, і це допомогло йому здобути славу. Батько дівчини став продюсувати Баскова, і молодий артист швидко став знаменитий. Справжня причина розлучення невідома, але дружина всіляко натякала на пристрасть Баскова до чоловіків.

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