Певица Ольга Меганская, выступавшая в группе Виа ГРА с 2018 года, сделала заявление о том, что покидает коллектив

Как сообщает Politekа, об этом исполнительница сообщила на своей странице в Инстаграм.

"Друзья, хочу сделать заявление и сообщить, что я покинула группу ВИА Гра. Кажется, совсем недавно был первый концерт с моим участием, а прошло уже два с половиной года! Приятно вспомнить. Полная надежд и амбиций, влюблённая в новую работу, живая и счастливая Я.

Благодарю Константина и Веру, что в марте 2018 из сотен претенденток выбрали именно меня", – написала звезда.

Также исполнительница объяснила свое решение.

"Новая реальность и территориальный локдаун внесли свои коррективы, и, к сожалению, дальнейшее сотрудничество уже не видится плодотворным", – добавила Ольга.

Поклонники по-разному восприняли эту новость: одни пишут, что группа ВИА Гра и так уже чуть ли не "на дне" и от было популярности у нее не осталось ни следа, другие сочувствуют, утверждая, что им "хочется плакать" от этой новости.

"Единственная девушка, которая осталась форматом группы. красивая, женственная и сексуальная. Сейчас группа будет похожа на серебро по формату. 😏 Оля , за время существования группы мы увидели твоё желание выступать на сцене ❤️ Вы стали одной из самых достойных солисток группы ❤️ Спасибо за ваш вклад в группу ❤️Хочу пожелать вам удачи в дальнейшем . Ваши поклонники и фан аккаунты всегда вас поддержат ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️ Олечка, тебя будет безумно не хватать в группе, но как говорится, дальше - больше и всё это к лучшему, будем поддерживать тебя в любых начинаниях♥️Лучшая🤞 Планируете в будущем продолжит сольную карьеру певицы? 💔 Ужасная новость. Оля, вы шикарная девушка и соответствовали ДНК группы на 100 из 100 Скоре всего ваша сольная карьера имеет перспектив больше,чем участие в этой группе) вы всегда выделялись и я не понимала почему вы решили петь там..хотя все с чего то начинают,вы очень талантливая девушка,ждём ваших новых сольных хитов😋♥️ а группа ВиаГра как мне кажется,уже давно изжила себя..постоянно подбирать новых солисток из года в год, ну это же не может продолжаться вечно😕 Ну что ж, прощай группа. Почему из ВИА Гры отпускают и прогоняют лучших, а оставляют всякий фастфуд для нищих студентов?", – пишут фолловеры.

Ранее мы писали, что известная певица Эрика Герцег, солистка группы "ВИА Гра", которой приписывали роман с продюсером Константином Меладзе, решила покинуть коллектив. Звезда сделала заявление во время прямого эфира с коллегами.

По словам артистки, сейчас идут поиски харизматичной участницы вместо нее.

"Я долго думала и решала. Я поговорила с Костей, он меня поддержал", - рассказала звезда.

Однако при этом планируется, что Эрика проработает с группой до конца этого года и поможет освоиться новенькой.

Напомним, в бегстве Эрики Герцег из ВИА Гры заметили след Веры Брежневой: "Все-таки выперла".

Как сообщала Politeka, Эрика Герцег ошеломила признанием, что уходит из "ВИА Гры": известна реакция Меладзе.

Также Politeka писала, что постаревший Меладзе удивил внешним видом, "любовница" опередила Брежневу: "Чтобы муза всегда была...".