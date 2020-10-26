Сейчас развод Гарика Харламова с Кристиной Асмус, брак Константина Меладзе с Верой Брежневой и ориентацию Николая Баскова обсуждает вся страна, но мало кто знает и помнит женщин, которые были со знаменитостями на заре их карьеры

Рoliteka.net собрала редкие фото известных мужчин с их первыми супругами.

Красавица Яна Сумм родила троих детей в браке с продюсером Константином Меладзе, который старше нее на 12 лет. За 19 лет брака жена Константина не ревновала и пропускала мимо ушей слухи о его интрижках. Но в 2013 году Яна узнала, что у продюсера был длительный роман с молодой звездой "ВИА Гры" Верой Брежневой, после чего пара развелась.

Гарик Харламов сейчас находится в бракоразводном процессе со скандальной актрисой Кристиной Асмус, ради которой бросил свою первую жену. Комик развелся с Юлией Лещенко в 2013 году, после того как она узнала о его романе с молодой звездой сериала "Интерны".

Николай Басков прожил в браке восемь лет. В 2001 году певец женился на дочери известного предпринимателя Светлане Шпигель, и это помогло обрести ему славу. Отец девушки стал продюсировать Баскова, и молодой артист быстро стал знаменит. Истинная причина развода неизвестна, но супруга всячески намекала на страсть Баскова мужчинами.

Напомним, группу ВИА Гра потрясла очередная потеря, Меладзе можно посочувствовать.

Как сообщала Politeka, Гарик Харламов выдал всю правду о романе с пышногрудой моделью: "Уже спустя два дня..."

Также Politeka писала, что печальный Басков показал, как выглядит после похудения: «Страсть к наживе до добра не доведет».