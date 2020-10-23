Шоумен давно с ней знаком

История с "романом" Гарика Харламова и пышногрудой Яны Кошкиной получила продолжение

Так, шоумен и резидент Comedy Club решил отреагировал на слухи о бурном романе с пышногрудой моделью, пишет Стархит.

По его словам, он давно знаком с Яной Кошкиной, но они не состоят в отношениях.

«Я с Кошкиной?! Никогда! Серьезно, никогда ничего не было. Причем эти слухи распространяются по одному шаблону: увидели меня в караоке с Кошкиной, значит, я с ней встречаюсь. Вышел «Гусар», мне тут же приписали отношения с одной из актрис. Спустя два дня рассказывали о романе уже с другой актрисой. Это все так смешно», — эмоционально отреагировал Гарик Харламов на слухи о романе с пышногрудой моделью.

Более того, резидент Comedy Club после развода с Кристиной Асмус даже представить не может, чтобы "искать любовь" на каких-то проектах.

«Я на «Холостяк» никогда бы не пошел. Тем более, в этом году там будет Тимати. Я это шоу даже не смотрел никогда. Видел только тот сезон, где был Батруха», - продолжил российский шоумен.

Подытоживая, Гарик Харламов добавил, что опасается, как именно дочь Анастасия отреагирует на развод родителей.

Ранее Гарик Харламов назвал настоящую причину развода с Кристиной Асмус.

СМИ уверяли, что резидент Comedy Club решил подать на развод после скандальной роли Кристины Асмус в "Тексте". Но Гарик Харламов уверяет, что он просто разлюбил свою жену.

Напомним, что похудевший Харламов после развода с Асмус расстроил новым заявлением

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