Дружина Євгенія Кошового з "Квартал 95" показала, як проводить вихідний з сім'єю

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Ксенія Кошова опублікувала відео, на якому показала недільну поїздку в ліс за грибами. Судячи з відео, Ксенія і Євген разом з дітьми вирушили за грибами разом з сімейством Ткачів. На фото можна побачити дружину Юрія Ткача Вікторію.

На одному з відео Ксенія зняла Євгена, який, схоже, трохи втомився від грибного полювання. Він стояв з кошиками і виглядав засмученим.

"Ну що ти грибник?",- запитала дружина, підходячи до Кошового.

"Я їсти хочу", - відповів він.

"Ні, ні, ні, ще рано", - заявила дружина, ігноруючи вигуки Кошового, - "Ще подивися, як мало зібрали. Треба ще", - суворо додала Ксенія.

"Ну будь ласка, я їсти хочу", - став клянчити Кошовий, зобразивши страдницьке обличчя.

Варто відзначити, що сімейство гумористів зібрало пристойний улов грибів. На відео видно, як зразкові батьки вчать своїх дітей правильно зрізати гриби.

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