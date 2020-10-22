Євген Кошовий і Юрій Ткач зі студії "Квартал 95" здивували образами в камуфляжі і з волоссям
Популярні українські КОМІКИ поділилися короткими відео у своїх сторіз в Instagram. Про це пише Politeka.net.
Судячи з усього, кадри зняті за лаштунками їх чергового проекту. На відео можна помітити Ткача і Кошового в камуфляжі, що готуються до зйомок. При цьому обидва гумориста виглядають не зовсім так, як у житті.
Так, у Ткача з'явилися пишні вуса, а ось Кошовий, відомий своєю фірмовою лисиною, несподівано «відростив» блондинисту шевелюру.
"Шапку одягни! Холодно, мати його ... Шапку одягни!",- кричить Ткач Кошовому на відео.
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"Добре", - покірно відповідає артист.
"А взагалі відос повинен був бути вертикальний", - підписав Євген короткий ролик, знятий горизонтально.
Ткач також поділився кадрами зі схемок на своїй сторінці.
Раніше ми писали, що дружина Кошового Ксенія похвалилася додатком в сім'ї.
Кадрами Ксенія поділилася в "сторіс" на своїй сторінці в Instagram. Спершу, вона показала свою молодшу дочку Серафиму з маленькою собачкою на руках.
"Сіма, ти задоволена? Як назвали?",- запитує вона.
Виявилося, що ім'я у песика ще не було і справляти це стали Це просто в процесі зйомки «сторіс». Озвучувалися варіанти: Перчик, чилі і підсумковим варіантом стало Чиліна.
Нагадавши, зірка "Кварталу 95" похвалився перетворенням, дружина Кошового оцінила: "за день мінус три кг і це тільки...".
Як повідомляла Politeka, у Євгена Кошового з "Квартал 95" поповнення в родині, Малятко зачаровує: "Як назвали?".
Також Politeka писала, що помолоділий Ткач з "Квартал 95" викликав фурор, застигнувши в ефектній позі: "пиріжок став каменем".