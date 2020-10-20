Радісна дружина зірки Студії " Квартал 95» Євгенія Кошового Ксенія похвалилася додатком в сім'ї

Як повідомляє Politeka. Net, кадрами Ксенія поділилася в» сторіс " на своїй сторінці в Instagram.

Спершу, вона показала свою молодшу дочку Серафиму з маленькою собачкою на руках.

"Сіма, ти задоволена? Як назвали?",- запитує вона.

Виявилося, що ім'я у песика ще не було і справляти це стали Це просто в процесі зйомки «сторіс». Озвучувалися варіанти: Перчик, чилі і підсумковим варіантом стало Чиліна.

Потім в кадрі з'явився і сам Євген Кошовий, який виглядав трохи офігевшім від того, що відбувається.

"Чилі ... на", - тільки й зміг сказати артист.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Євген Кошовий неприємно здивував змінами зовнішності.

Користувачі мережі звернули увагу, що артист поправився. При цьому хтось тут же став вимагати, що актор негайно схуд, а інші вирішили, що справа у віці.

"Дружині потрібно сісти на дієту сувору. Надто як для артиста повний", " Люди це вік вже, а повніють вони не від котлет, а від років. Не хлопчики вже, а чоловіки", - писали в коментарях.

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Як повідомляла Politeka, Кошовий з "Квартал 95" неприємно здивував змінами в зовнішності: "Люди, це вік вже».

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