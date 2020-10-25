Українська співачка, фронтвумен гурту The Hardkiss Юлія Саніна втратила партнера на "Танцях з зірками"
Як пише Politeka.net, про це стало відомо під час прямого ефіру шоу. Відзначається, що хореограф Дмитро Жук, який танцював з Саніною, захворів китайським вірусом. У зв'язку з хворобою, він не зміг вийти на паркет під час дев'ятого прямого ефіру.
Однак Саніна, яка є улюбленицею Тіни Кароль, продовжила участь у шоу. Вона вийшла на паркет відразу з двома відомими танцюристами – Женею Котом і екс-чоловіком Ірини Білик Дмитром Дікуссаром, який замінив на паркеті Жука. Тріо утворилося, так як дев'ятий ефір був присвячений випускникам минулих сезонів.
Варто відзначити, що глядачі прийшли в захват від цього тріо, заявивши, що мріяли побачити Юлію в парі з Дікуссаром. Юлія в процесі танцю опинялася в пристрасних обіймах хореографа.
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"Номер до мурашок", "Дуже круто. Ще й з такими офігенними партнерами", "Це було круто!", "Мурашки, це просто вау. Юля просто молодець», «Космос», "дуже круто", "Ось це перший танець за сьогоднішній вечір. Класне тріо. Саніну потрібно було з Дікусаром в пару поставити", - пишуть користувачі Мережі.
Варто відзначити, що через хворобу вже покинули шоу Позитив і Юлія Сахневич, а також Олег Винник і Олена Шоптенко.
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