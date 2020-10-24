Новий ефір програми "Танці з зірками" на каналі 1+1 обіцяє бути справді незабутнім

Вже в неділю, 25 жовтня, на паркеті в рамках "Вечір випускників-тріо" учасники минулих сезонів шоу станцюють втрьох з парами, передає Politeka.net з посиланням на Instagram телеканалу.

Так, солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна та Дмитро Жук вийдуть паркет з переможцем минулого сезону Женею Котом і продемонструють танго.

Головні конкурентки сезону Надія Мейхер і Санта Дімопулос станцюють з двома гарячими партнерами. Іраклій Макацарія виконає фламенко з Сантою Дімопулос і Максом Леоновим, а Даніель Салем – пасодобль з Надією Мейхер і Кирилом Васюком.

Мабуть, одним з найяскравіших стане виступ телеведучої Лесі Нікітюк, яка станцює румбу з Ольгою Фреймут та Іллею Падзіною. На своїй сторінці в соцмережі Леся зазначила, що коли їй запропонували станцювати з Фреймут, вона ні на секунду не сумнівалася, оскільки Оля їй дуже цікава.

Актриса Ольга Сумська вразить публіку модерном разом з Дарією Петрожицькою й Ігорем Гелуненком.

Фронтмен «Без обмежень» Сергій Танчинець з Яною Цибульською танцюватимуть фьюжн зі співачкою болівійського походження Мішель Андраде.

Також своїм виступом публіку порадують учасник шоу "Холостяк" Сергій Мельник й Аделіна Делі, які станцюють віденський вальс з гімнасткою Анною Різатдіновою.

Відзначимо, що анонс нового ефіру доповнили фото всіх учасників, зроблені, в основному, під час підготовки номерів.

У коментарях шанувальники відзначають, що з нетерпінням чекають ефіру і готові вболівати за улюблених артистів.

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Як писала Politeka, відомий блогер висловив думку, що судді "Танців з зірками" занижують оцінки парі Марченко-Чаплін.

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