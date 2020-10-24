Новий ефір програми "Танці з зірками" на каналі 1+1 обіцяє бути справді незабутнім
Вже в неділю, 25 жовтня, на паркеті в рамках "Вечір випускників-тріо" учасники минулих сезонів шоу станцюють втрьох з парами, передає Politeka.net з посиланням на Instagram телеканалу.
Так, солістка групи The Hardkiss Юлія Саніна та Дмитро Жук вийдуть паркет з переможцем минулого сезону Женею Котом і продемонструють танго.
Головні конкурентки сезону Надія Мейхер і Санта Дімопулос станцюють з двома гарячими партнерами. Іраклій Макацарія виконає фламенко з Сантою Дімопулос і Максом Леоновим, а Даніель Салем – пасодобль з Надією Мейхер і Кирилом Васюком.
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Мабуть, одним з найяскравіших стане виступ телеведучої Лесі Нікітюк, яка станцює румбу з Ольгою Фреймут та Іллею Падзіною. На своїй сторінці в соцмережі Леся зазначила, що коли їй запропонували станцювати з Фреймут, вона ні на секунду не сумнівалася, оскільки Оля їй дуже цікава.
Актриса Ольга Сумська вразить публіку модерном разом з Дарією Петрожицькою й Ігорем Гелуненком.
Фронтмен «Без обмежень» Сергій Танчинець з Яною Цибульською танцюватимуть фьюжн зі співачкою болівійського походження Мішель Андраде.
Також своїм виступом публіку порадують учасник шоу "Холостяк" Сергій Мельник й Аделіна Делі, які станцюють віденський вальс з гімнасткою Анною Різатдіновою.
Відзначимо, що анонс нового ефіру доповнили фото всіх учасників, зроблені, в основному, під час підготовки номерів.
У коментарях шанувальники відзначають, що з нетерпінням чекають ефіру і готові вболівати за улюблених артистів.
Нагадаємо, юна зірка "Танців з зірками" вразила зізнанням про Каменських, гаряче відео.
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