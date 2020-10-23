Популярна українська співачка Тіна Кароль похвалилася "коханою жінкою", за яку вболіває на танцях

Тіна Кароль є незмінною телеведучою відомого шоу "Танці з зірками", тому кожен її вихід на сцену вражає фанатів. Співачка намагається позувати у вишуканих нарядах кожен раз і отримує сотні компліментів у відповідь. При цьому не обходиться і без пікантних моментів на зйомці.

Нещодавно закадровий ролик сполошив мережу. Під час підготовки до ефіру зірка розповіла про свою фаворитку, яка повинна перемогти на танцях на її думку:

«У мене є улюблена жінка, яка тут танцює. Вона і буде моєю фавориткою. Звичайно ж, Юлія Саніна!» - розповіла Тіна під час підготовки до шоу.

Не секрет, що зірка разом з Юлією випустили чуттєвий кліп і вразили піснею, що отримала безліч слів захоплень. Ось як реагують в мережі на відповідь Тіни:

"Тіна вболіває за Юлію Саніну; добре, що хоч жінка є (кохана)👍 🏻; коли тіні мало дантини, тиші, Титапа, Салемтіни і Тітона. Бідна Юля, ще й її втягнули в цей цирк; а як же коханий чоловік?😂 ; Шипери Тіни і Юлі увійшли в чат💙; популярність на крутих заявках...буде про що писати..але дует улюблених жінок-класний;, № це краш 😻; Юлія супер і Тіна теж❤️; це супер Юлія дуже сильно як і Тіна ❤️; улюблені дівчатка🥺 🤧».

Ми також писали, що артистка вміє привертати увагу до себе на сторінці в соціальній мережі Instagram. Червона помада і укладене хвилями волосся ― візитна картка Тіни Кароль, завдяки якій зірку впізнають на кожному фото. Не так давно зірка навіть випустила власну помаду з даними відтінком для прихильниць.

Примітно те, що в повсякденному житті співачка часто з'являється без макіяжу. На фан-акаунті зірки нещодавно також був представлений милий ролик, на якому зірка показала себе саме в такому простому і природному вигляді.

Тіна позувала у власному саду, милувалася погодою і показала також свою квітучу рожеву троянду. Без макіяжу зірка виглядала дуже по-домашньому і мило, що відзначили фанати.

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