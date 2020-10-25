Мама Вєрки Сердючки викликала фурор на шоу "Танці з зірками"

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram актриса Інна Білокінь, яка є беззмінною супутницею Сердючки, опублікувала серію фото з минулого ефіру шоу.

На фото Інна в образі мами підпалила паркет разом з 90-річним суддею "Танців з зірками" Григорієм Чапкісом. Артисти дуже активно танцювали в дуеті і показали справжній клас.

"Геній і просто червона спідниця...", - підписала фото Білокінь.

За день пост актриси зібрав понад 1,2 тисяч лайків. У коментарях їй залишили масу приємних слів.

"Не просто червона спідниця, а талановита артистка, яка допомагає своїм талантом розкриватися іншому таланту-Андрію Данилку", "Просто "червоною спідницею" потрібно вміти бути! І я люблю Вас за це», «шикарна червона спідниця. А в ній шикарна дівчина МАМА", " Інна, ви шикарна, неповторна! Любимо Вас! А спідниця... вона просто червона", - пишуть користувачі Мережі.

Варто відзначити, що перед танцем Григорій Чапкіс заявив, що у нього був курортний роман з мамою Сердючки, тому він є її батьком. Жарт Чапкіса викликав бурю емоцій у самої Сердючки, а також у глядачів. Танець завершив прекрасну сценку, яка підняла всім настрій.

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