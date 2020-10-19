Український телеведучий Юрій Горбунов покрасувався з Вєркою Седючкою та її мамою на "Танцях з зірками"

Як повідомляє Politeka.net, він виклав на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" унікальний спільний кадр із закулісся шоу, в останньому випуску якого з'явилася знаменита співачка. Вєрка Сердючка приєдналася до членів журі та оцінювала виступи учасників, а також виконала свій свіжий хіт.

Судячи з обстановки, Юрій Горбунов "зловив" артистів в гримерці перед або після ефіру. Ведучий із задоволеною посмішкою зробив селфі, опинившись за спиною Інни Білокінь в образі знаменитої мами в білій хустці і з червоними намистом. Вєрка Сердючка позувала поруч у своєму сценічному костюмі з квітами і фірмовою зоряною шапкою.

"Як вчорашні Танці з Сердючкою?",- поцікавився Горбунов в описі до фото.

Користувачі соціальної мережі в коментарях поділилися своїми емоціями після появи нових зірок на шоу:

"Мама Вєрки зробила вчорашній ефір, своїми танцями перетанцювала всіх🙌 😄 🎉"; "ой, клас)))) кращий ефір👍"; "Це було супер👏 💪"; "Нове - добре забуте старе"; "вогонь", "дуже круто"; "Андрій Данилко як завжди на висоті. Молодець. А мамині Танці з Чапкісом супер. Запалила😂 😘"; "був дуже крутий ефір !!!! 🙌 🙌 🙌 🙌 Сердючка з мамою просто 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥🔥"; "Круто, дуже сподобалася Санта і (мама дала спеку) кращий випуск !!!!!"; "Супер, не так танці, як моя улюблена Віра і мама, просто бомба нова пісня в її виконанні, успіхів наша красуня, перемог, люблю вас"; "І наш Юра Горбунов, кращий з ведучий, вихований, розумний, красунчик, любимо вас"; "Супер!!! Андрій Данилко приголомшливий артист!!! Інна велика розумничка!!! Хочеться частіше бачити такі позитивні, веселі шоу програми!!! З їх участю. 👍🏻👌🏻😘".

Нагадаємо, що продюсер " ласкавого травня «зізнався в почуттях до мами Вєрки Сердючки:»Іннуль, прости, що...".

Як повідомляла Politeka, Вєрка Сердючка дала спеку разом з мамою, такого в "Танцях з зірками" ще не було: "Данилко, я думав, ти вже...".

Також Politeka писала, що щасливий молодят затискав маму Вєрки Сердючки, ексклюзивні кадри розкішного весілля: "мрія!".