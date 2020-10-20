Мама Вєрки Сердючки викликала фурор, моментально спокусивши учасника шоу "Танці з зірками"

Як повідомляє Politeka.net, гарячі моменти за участю Інни Білоконь опублікували на офіційній сторінці шоу в "Instagram". Восьмий випуск популярної програми організатори присвятили ювілею естрадної кар'єри Вєрки Сердючки, і запросили її разом з мамою в журі. Як і очікували шанувальники, зірки зробили ефір незабутнім.

Так після виступу Сергія Мельника і Аделіни Делі Інна Білокінь зобразила приголомшений стан, що межує з непритомністю, а потім різко прийшла в себе і пристрасно поцілувала в губи напівоголеного красеня з шоу-балету. Судячи з усього, рішення було спонтантим, адже навіть Андрій Данилко (справжнє ім'я Вєрки Сердючки) зніяковів і спробував її напоумити. "Нарешті мама розкрила свої чакри", - прокоментував ведучий Юрій Горбунов.

"Цей ефір безсумнівно увійде в історію "Танців з зірками" 👏 легендарна зірка, яку обожнюють мільйони, і феєричне свято танцю - це можна побачити тільки на нашому паркеті. Дивись відео і згадуй яскраві моменти восьмого ефіру, присвяченого 30-річчю творчої діяльності неймовірної VERKA SERDUCHKA", - зазначили в повідомленні.

Користувачі соціальної мережі прийшли в захват від перформансу Інни Білокінь і залишили багато позитивних коментарів:

"Спасибі за шикарний ефір і класний настрій😍 😍 😍"; "дуже класне шоу";" це був найкращий ефір , було б дуже класно якби Вєрка була б завжди в журі, вона така класна, Весела😍❤️"; " це був шикарний ефір,а танець мами і Чапкіса просто бомба, спасибі за свято🎉 🎉 🎉"; " мама і віра заж запалили👍 👍 💔"; " обожнюю віру. Мама - "запальничка" ще та!"; "Ну мама учудила"; "Я розумію, відірвалися на всю".

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