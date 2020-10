View this post on Instagram

Цей ефір безсумнівно увійде в історію #танціззірками 👏 Легендарна зірка, яку обожнюють мільйони, і феєричне свято танцю – це можливо побачити лише на нашому паркеті. Дивись відео і пригадуй найяскравіші моменти восьмого ефіру, присвяченого 30-річчю творчої діяльності неймовірної VERKA SERDUCHKA (@v_serduchka) 🎉