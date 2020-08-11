Мама Вєрки Сердючки похасталась новим кадром літнього відпочинку

Про це пише Politeka.net, з посиланням на Instagram-сторінку артистки Інни Білокінь, яка відома образом мами Вєрки Сердючки.

Артистка позує на тлі моря. Її обличчя прикривають сонцезахисні окуляри, а глибоке декольте підкреслює пишний бюст. Губи артистка склала, як для поцілунку.

"Айлавью від тітки Моті...",- підписала вона знімок.

Зазначимо, грайливий кадри викликав бурхливу реакцію в мережі.

"Тітці Моті не сховатися від нашої любові», «клас», «взаємно", "ловіть взаємне лавою!!!", "Айлав'ю теж❤️", "шалено класний колір води!!!", "І тітці Моті від нас великий і з пензликом!", "Тітка Мотя, я тебе Люблю», «і вам того ж», - пишуть фоловери артистки в коментарях.

Нагадаємо, раніше популярну українську виконавицю Вєрку Сердючку з" мамою " помітили під час виступу прямо в одному з фонтанів Хрещатика. Артисти влаштували шоу на очах у перехожих, виконавши пісню Make It Rain Champagne і скупавшись у фонтані.

На фото з виступу Сердючки можна побачити, як артистка веселиться у фонтані з підтанцьовкою в компанії напівголих хлопців і своєї «мами» з пляшкою шампанського.

Нагадавши, Вєрка Сердючка з безбашенною мамою влаштували танці у фонтані: «напівголі чоловіки, шампанське і…»

Як повідомляла Politeka, пустотлива мама Вєрки Сердючки ошелешила мокрими розвагами: "о боже, острожно там»

Також Politeka писала, що мама Вєрки Сердючки показала красеня-чоловіка і вразила виглядом у звичайному житті: рідкісне фото.