Суддя шоу "Танці з зірками", прима-балерина Катерина Кухар розповіла про свої досягнення на новій посаді

Як пише Politeka.net, у себе в Instagram Кухар опублікувала цілий звіт про те, що їй вдалося зробити на посаді директора Київського державного хореографічного училища за 100 днів. Свій пост вона супроводила вельми незвичайним знімком. На фото Кухар стоїть в оточенні юних балерин на тлі обшарпаних стін. Саме таким, за розповідями Кухар, вона прийняла училище.

Варто відзначити, що фото вийшло досить похмурим.

Кухар зазначила, що їй вдалося розпочати ремонт у навчальному корпусі, знайти нових викладачів, почали закуповувати обладнання та підключили інтернет до класів.

"Всім небайдужим дякую за вашу моральну та матеріальну підтримку! Звичайно, все було б швидше і легше, якби не епідемія. Але нам вистачає сил! Це буде довгий шлях, але дуже натхненний і ресурсний для кожного з нас!",- зазначила натхненна Кухар.

У коментарях їй залишили масу теплих відгуків про її роботу.

"Жінка прийшла і порядок навела. Ви розумничка!", "Радіємо разом з Вами за ваші досягнення!", "Молодець, Катя! Так і потрібно-вчинками, а не словами", «Сил вам», «пишаюся тобою», - пишуть люди.

Нагадаємо, що Кухар з "Танців з зірками" влаштувала пристрасні розваги на вулиці:"хоч би Оля Фреймут зрозуміла...".

Як повідомляла Politeka, скандальну Фреймут застукали за дивним заняттям з Кухар з «Танців з зірками».

Також Politeka писала, що Кухар і Фреймут зійшлися на "Танцях з зірками", на танцполі буде жарко.