Джолі знову засвітилася в магазині під час покупок

Відома голлівудська актриса Анджеліна Джолі здивувала зовнішнім виглядом на прогулянці зі старшим сином

Як пише Politeka.net, на одній з фан-сторінок зірки в Instagram з'явилося фото, зроблене папараці в той момент, коли Джолі виходила з магазину. Актриса була одягнена в довгу чорну сукню, яка підкреслила її струнку фігурку, але виглядала траурною. Джолі одягла чорні туфлі без каблука, а також закрила обличчя медичною маскою чорного кольору.

Варто відзначити, що на одному з фото актрису зняли, коли в магазин заходила жінка, яка протестує проти експлуатації тварин. Джолі дуже уважно дивилася на активістку, адже і сама має активну громадянську позицію.

"Анджеліна Джолі гуляє в Лос-Анджелесі з Паксом", - підписали фото автори аккаунта.

Під фото Джолі традиційно залишили масу приємних слів.

"Боже, нарешті","дуже красива, ти принцеса, ти художник, ти приголомшлива, ти дуже красива», «бунтівниця», «красуня», - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що в мережі з'явилося яскраве архівне фото з молодою Анджеліною Джолі. На знімку актриса позувала в спокусливій чорній сукні. Зірка спустила плечі вбрання, оголивши ключиці і зону декольте.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі в шовковій сукні-ночнушці пікантно вигнулася на підлозі, засвітивши зайве: «дика троянда».

Як повідомляла Politeka, Анджеліна Джолі засвітила найпотаємніше в легкій сукні без білизни: "Ух ти, ідеальніше не знайти!".

Також Politeka писала, що Анджеліна Джолі в пікантній ночнушці завмерла в хижій позі на підлозі: "Дівчина-дракон".