Известная голливудская актриса Анджелина Джоли покорила страстными кадрами в черном пикантном наряде

Как передает Politeka.net, на одной из фан-страниц звезды появилась серия фотографий, сделанных в 2004 году. На фото Джоли выглядела сногсшибательно. Именно такой ее полюбили миллионы зрителей по всему миру.

На первых фото звезда стояла в необычной юбке с очень глубоким разрезом. Было видно, что красотка надела чулки. Разрез доходил до бедер актрисы, будоража фантазию. Кроме этого, взгляд привлекало глубокое декольте, из которого выглядывал аккуратный сочный бюст звезды. Джоли показала себя со всех сторон.

На следующих кадрах красотка позировала в ночнушке. Она решила пошалить в кровати, развалившись на черных простынях. Особой экзотики фото добавила змея, которая лежала на груди актрисы и ползла к ее шее. Снимок выглядел особенно опасным, от чего становился еще соблазнительней.

«Angelina Jolie by Michael Thompson», - подписали авторы аккаунта серию опубликованных фото.

В комментариях под постом поклонники оставили массу приятных отзывов.

«Интересный крой на платье», «Красивая», «Вау», «Я тебя люблю», «Удивительные фото», «Безумная женщина, так играть со змеей», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Анджелина Джоли озадачила видом в траурном платье на прогулке с сыном: «Мятежница».

Как сообщала Politeka, хищная Анджелина Джоли в порыве страсти засветила бюст в экстремальном декольте: жаркий кадр.

Также Politeka писала, что роскошная Анджелина Джоли обнажила сладкие места, вскружив голову мягкими изгибами: «твои губы такие…».