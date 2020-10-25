Зірка серіалу "Свати" Тетяна Кравченко продовжує підтримувати зв'язок зі своїми численними фанатами

Нове фото популярна актриса опублікувала у своєму особистому мікроблозі Instagram.

На новому знімку Валюха зі "Сватів" в компанії невідомого чоловіка, судячи з статури, яка засвітилася в кадрі, щиро посміхається.

Більш того, Тетяна Кравченко закликає до цього ж своїх шанувальників.

Але найцікавіше, що зірка серіалу "Свати", мабуть, спеціально, обрізала фотографію, щоб не видавати особу незнайомця.

"Посміхайтеся! Це правда важливо", - підписала зірка популярного серіалу" Свати " нове фото у своєму мікроблозі.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію і засипали відому актрису лайками і захопленими коментарями.

"Красуня ви наша улюблена", "Моя улюблена актриса" , "У всіх ви, Душечка, нарядах хороша!", "Посміхатися. Вам це йде. Стільки енергетики", "Люблю вас", - написали фанати під новим знімком Тетяни Кравченко.

Раніше ми розповідали, як Тетяна Кравченко з яскравим макіяжем викликала фурор в соцмережах.

Глядачам близький образ простакуватої жінки, яка, незважаючи на свій подекуди безглуздий характер, є прекрасною мамою і бабусею. Тому, варто тільки з'явитися нової фотографії на сторінці Тетяни Кравченко в сеоцмережах, як сотні фанатів не шкодують теплих слів на її адресу.

На цей раз зірка "Сватів" постала з акуратним макіяжем, на шиї у неї були великі зелені намиста, у вухах – невеликі срібні сережки. Вона дивиться в камеру, ледь посміхаючись, але при цьому її погляд наповнений теплотою і любов'ю.

Нагадаємо, що щаслива Тетяна Кравченко вразила зовнішністю в реальному житті: фанати Пугачової оцінили.

Як повідомляла Politeka, Тетяна Кравченко переполошила немічним виглядом, рідкісний кадр.

Також Politeka писала, що Тетяна Кравченко вбила наповал елегантним чином: "Мадам, ви просто...".