Звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко продолжает поддерживать связь со своими многочисленными фанатами

Новое фото популярная актриса опубликовала в своем личном микроблоге Instagram.

На новом снимке Валюха из "Сватов" в компании неизвестного мужчины, судя по телосложению, которое засветилось в кадре, искренне улыбается.

Более того, Татьяна Кравченко призывает к этому же своих поклонников.

Но самое интересное, что звезда сериала "Сваты", видимо, специально, обрезала фотографию, чтобы не выдавать личность незнакомца.

"Улыбайтесь! Это правда важно", - подписала звезда популярного сериала "Сваты" новое фото в своем микроблоге.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и засыпали известную актрису лайками и восторженными комментариями.

"Красавица вы наша любимая", "Моя любимая актриса", "Во всех Вы, Душечка, нарядах хороша!", "Улыбайтесь. Вам это идет. Столько энергетики", "Люблю вас", - написали фанаты под новым снимком Татьяны Кравченко.

Ранее мы рассказывали, как Татьяна Кравченко с ярким макияжем произвела фурор в соцсетях.

Зрителям близок образ простоватой женщин, которая, несмотря на свой местами вздорный характер, является прекрасной мамой и бабушкой. Поэтому, стоит только появиться новой фотографии на странице Татьяны Кравченко в сеоцсетях, как сотни фанатов не жалеют теплых слов на ее адрес.

На этот раз звезда "Сватов" предстала с аккуратным макияжем, на шее у нее были крупные зеленые бусы, в ушах – небольшие серебряные сережки. Она смотрит в камеру, едва улыбаясь, но при этом ее взгляд наполнен теплотой и любовью.

Напомним, что счастливая Татьяна Кравченко впечатлила внешностью в реальной жизни: фанаты Пугачевой оценили.

Как сообщала Politeka, Татьяна Кравченко переполошила немощным видом, редкий кадр.

Также Politeka писала, что Татьяна Кравченко сразила наповал элегантным образом: «Мадам, вы просто прелесть».