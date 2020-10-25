Звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко продолжает поддерживать связь со своими многочисленными фанатами
Новое фото популярная актриса опубликовала в своем личном микроблоге Instagram.
На новом снимке Валюха из "Сватов" в компании неизвестного мужчины, судя по телосложению, которое засветилось в кадре, искренне улыбается.
Более того, Татьяна Кравченко призывает к этому же своих поклонников.
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Но самое интересное, что звезда сериала "Сваты", видимо, специально, обрезала фотографию, чтобы не выдавать личность незнакомца.
"Улыбайтесь! Это правда важно", - подписала звезда популярного сериала "Сваты" новое фото в своем микроблоге.
Пользователи мгновенно отреагировали на публикацию и засыпали известную актрису лайками и восторженными комментариями.
"Красавица вы наша любимая", "Моя любимая актриса", "Во всех Вы, Душечка, нарядах хороша!", "Улыбайтесь. Вам это идет. Столько энергетики", "Люблю вас", - написали фанаты под новым снимком Татьяны Кравченко.
Ранее мы рассказывали, как Татьяна Кравченко с ярким макияжем произвела фурор в соцсетях.
Зрителям близок образ простоватой женщин, которая, несмотря на свой местами вздорный характер, является прекрасной мамой и бабушкой. Поэтому, стоит только появиться новой фотографии на странице Татьяны Кравченко в сеоцсетях, как сотни фанатов не жалеют теплых слов на ее адрес.
На этот раз звезда "Сватов" предстала с аккуратным макияжем, на шее у нее были крупные зеленые бусы, в ушах – небольшие серебряные сережки. Она смотрит в камеру, едва улыбаясь, но при этом ее взгляд наполнен теплотой и любовью.
Напомним, что счастливая Татьяна Кравченко впечатлила внешностью в реальной жизни: фанаты Пугачевой оценили.
Как сообщала Politeka, Татьяна Кравченко переполошила немощным видом, редкий кадр.
Также Politeka писала, что Татьяна Кравченко сразила наповал элегантным образом: «Мадам, вы просто прелесть».