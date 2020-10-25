Стало відомо, як українці відповіли на "5 питань президента"

Про це йдеться в результатах екзитполу, проведеного соцгрупою "Рейтинг", які були оприлюднені в ефірі телеканалу Україна 24.

За інформацією, яка була опублікована в мережі, участь у сьогоднішньому опитуванні взяли 67% українців.

Перше питання президента про довічний термін для корупціонерів підтримали 81% опитаних.

За створення вільної економічної зони на Донбасі виступили тільки 45%.

Найбільше українці підтримали питання про скорочення Верховної Ради до 300 нардепів (95% опитаних).

За легалізацію канабісу в медичних цілях виступили 70%, а питання, яке стосується гарантій безпеки, визначених Будапештським меморандумом, підтримали 75% українців.

Раніше ми повідомляли перші результати голосування, яке проводилося сьогодні, 25 жовтня.

За даними екзитполів, у першому турі виборів у Києві переміг Віталій Кличко (47,8%), А на другому місці опинився екс-голова КМДА Олександр Попов.

У Харкові перемогли Геннадій Кернес (57,9%) і "Блок Кернеса - Успішний Харків!" (39,52%).

В Одесі жителі довірилися Геннадію Труханову (34,4%) і партії "Довіряй ділам" (23,77%).

У Львові попередньо найбільше голосів набирає чинний мер Андрій Садовий (38% за даними екзитполу Fama).

Нагадавши, місцеві вибори проходять зі скандалами, що діється на дільницях

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