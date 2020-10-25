Появились первые результаты местных выборов, которые проходят в Украине 25 октября

На выборах мэра Киева лидирует Виталий Кличко с результатом 47,8%, в Киевсовет – партия "Удар" (21,3%), передает Politeka.net. Об этом стало известно благодаря экзитполу, проведенному соцгруппой "Рейтинг".

В Харькове, по данным экзитпола, результаты которого были озвучены в эфире программы Савика Шустера, победили Геннадий Кернес (57,9%) и "Блок Кернеса - Успішний Харків!" (39,52%).

В Одессе жители доверились Геннадию Труханову (34,4%) и партии "Довіряй ділам" (23,77%).

Во Львове предварительно больше всего голосов набирает действующий мэр Андрей Садовый (38% по данным экзитпола Fama).

В Днепре фаворитами являются нынешний городской голова Борис Филатов (44,7%) и партия "Пропозиція" (28,33%).

25 октября в Украине проводятся выборы, украинцы выбирают депутатов местных советов, а также сельских, поселковых и городских глав. Голосование продлится с 08:00 до 20:00, а первые результаты экзит-полов появятся после закрытия избирательных участков. Как заявили в ЦИК, примерно 15 ноября могут назначить второй тур выборов мэров, если ни один кандидат в крупном городе не наберет более 50% голосов.

Экзит-пол проводится для контроля честного подсчета голосов на местных выборах в Украине. Интервьюеры опрашивали каждого !!!! украинца на выходе из избирательных участков. Полученные результаты экзитполов должны предоставить достоверную информацию о том, как голосовали избиратели, до того, как будут известны данные о подсчете голосов от Центральной избирательной комиссии.

В июле 2020 года в Избирательный кодекс Украины внесли ряд изменений, поэтому выборы проводятся по новым правилам. Для участия в местных выборах, кандидат в небольшом городе должен был найти партию, чтобы та добавила его в свой список и выдвинула на избирательном округе. Если община составляет более 10 тысяч избирателей, политики избираются в советы по партийным спискам, а если избирателей меньше – можно предложить свою кандидатуру по мажоритарной системе как от определенной политсилы, так и самовыдвижением. При этом округи сократили и укрупнили, от каждого из них могут избираться минимум двое и максимум четыре депутата. Второй тур мэрских выборов можно проводить только в городах с населением более 75 тысяч человек.

Избиратели в Донецкой и Луганской областях получат три бюллетеня, потому что там не будут проходить выборы в областные советы, а в Киеве дадут всего два, поскольку выбирают только мэра и членом горсовета. Бюллетень состоит из двух частей: в первой - перечень партий, во второй – кандидаты от этих политсил, в первый квадрат нужно поставить галочку, во второй – номер кандидата в партийном списке.

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