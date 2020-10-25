Стало известно, как украинцы ответили на "5 вопросов президента"
Об этом говорится в результатах экзитпола, проведенного соцгруппой "Рейтинг", которые были озвучены в эфире телеканала Украина 24.
По информации, которая была опубликована в сети, участие в сегодняшнем опросе приняли 67% украинцев.
Первый вопрос президента о пожизненном сроке для коррупционеров поддержали 81% опрошенных.
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За создание свободной экономической зоны на Донбассе выступили только 45%.
Больше всего украинцы поддержали вопрос о сокращении Верховной Рады до 300 нардепов (95% опрошенных).
За легализацию каннабиса в медицинских целях выступили 70%, а вопрос, который касается гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом, поддержали 75% украинцев.
Ранее мы сообщали первые результаты голосования, которое проводилось сегодня, 25 октября.
По данным экзитполов, в первом туре выборов в Киеве победил Виталий Кличко (47,8%), а на втором месте оказался экс-глава КГГА Александр Попов.
В Харькове победили Геннадий Кернес (57,9%) и "Блок Кернеса - Успішний Харків!" (39,52%).
В Одессе жители доверились Геннадию Труханову (34,4%) и партии "Довіряй ділам" (23,77%).
Во Львове предварительно больше всего голосов набирает действующий мэр Андрей Садовый (38% по данным экзитпола Fama).
Напомним, местные выборы проходят со скандалами, что творится на участках
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