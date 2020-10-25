В воскресенье, 25 октября, в Украине проходят местные выборы

На избирательных участках украинцы могут проголосовать за депутатов в местные советы, а также мэров городов и населенных пунктов.

Отметим, эти выборы имеют ряд особенностей.

Впервые граждане избирают депутатов в советы всех уровней от объединенных территориальных общин – проголосовать можно за депутатов сельских, поселковых, городских советов, а также сельских, поселковых, городских голов. Соответственно, бюллетени разных цветов - в зависимости от того, кого будут выбирать на соответствующей территории.

Также особенность этих выборов заключается в том, что проходят по новому избирательному кодексу с открытыми списками партий, поэтому в бюллетени внесли также по 5-12 кандидатов от каждой партии.

Еще одна особенность, что голосование проводят в условиях карантина. ЦИК ранее озвучила требования к безопасности:

При входе избирателя в помещение - температурный скрининг и опрос о самочувствии. Также следует воспользоваться антисептиком.

Обязательно наличие средств индивидуальной защиты (маски/ респиратора) у избирателей и работников избирательной комиссии.

Потоки посетителей на вход и выход разграничиваются, а также нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции.

По возможности, следует пользоваться собственной ручкой при заполнении бюллетеня и всех сопутствующих документов для его получения.

Не рекомендуется брать детей на избирательный участок.

При выявлении повышенной температуры избиратель может проголосовать в изолированной кабинке и затем опустить бюллетень в отдельную урну.

Лица, находящиеся на больничном или самоизоляции, смогут голосовать по месту пребывания. Однако для этого необходимо было в срок до 20:00 23 октября предоставить медицинскую справку и заявление в участковую избирательную комиссию.

Одной из главных особенностей выборов сегодня являются пять вопросов от Владимира Зеленского, которые зададут в рамках социологического опроса на выходе из участков.

Опрос проводят волонтеры в брендированных жилетках и с брендированными коробками. При этом они не говорят о том, какую социологическую компанию представляют.

А вот что не является исключительным, так это нарушения, которые уже активно фиксируют на избирательных участках.

Так, в Киеве шесть избирательных участков начали работу с опозданием, а два не открылись.

Кроме того, сообщается, что на некоторых участках в столице не соблюдаются противоэпидемические правила. Люди не придерживаются дистанции, не у всех есть защитные маски. У некоторых наблюдателей отсутствуют перчатки.

В Кропивницком правоохранители разоблачили сеть подкупа электората. Ее организаторы предлагали избирателям голосовать за одну из политических партий и отдельных кандидатов от нее. Стоимость одного голоса – 500 гривен. Открыто уголовное производство.

Попытку подкупа избирателей правоохранители пресекли в Измаиле Одесской области. Они выявили три автобуса с 52 пассажирами, которые должны были поехать в Белгород-Днестровский на голосование. Люди говорят, что за каждый голос им обещали по 400 грн.

В Никополе Днепропетровской области на одном из участков 70-летний мужчина порвал выданные ему бюллетени для голосования.

Некоторые избирательные участки не открылись вовремя в Борисполе. Житомиире, Херсоне.

Всего уже зафиксировано более 100 нарушений на выборах. Лидером является Киев, где сообщили уже о 27 нарушениях.

Добавим также, что при входе на избирательный участок атаковали Владимира Зеленского с супругой.

Из толпы собравшихся там журналистов выбежала активистка Femen задрала юбку и показала гениталии, выкрашенные в зеленый цвет. При этом на ее юбке была надпись Zexist. Девушку быстро скрутили и увели в сторону.

Напомним, украинцев предупредили о неизбежных штрафах и новых реалиях жизни: "С нами навсегда останется..."

Как сообщала Politeka, Зеленский сцепился с депутатами в Раде, появилось видео.

Также Politeka писала, что беда в Раде: пострадали более полусотни депутатов, первые подробности.