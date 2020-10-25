Американська модель Ебігейл Реочфорд похвалилася бездоганними формами, ледь вмістивши їх в Мереживо

Знімки красуня викинула у себе в Instagram, передає Politeka.

Так, на першому знімку модель позує в чорній мереживній білизні, яка максимально оголює її й без того бездоганну фігуру. На іншому знімку Речфорд вирішила кокетливо облизати гублячи.

При цьому сама красуня фото ніяк не підписала, а шанувальників позбавила від такої можливості, опублікувавши їх в сторіс.

До цього ми розповідали, що одна з найбільш високооплачуваних моделей білизни й купальників Ебі Речфорд порадувала яскравим і незабутнім перевтіленням

Модель не боїться експериментувати зі своїми образами й постає перед шанувальниками часом в найвідвертіших нарядах.

Ебі виклала відверте фото, на якому постала напівоголеною. Дівчина одягла для зйомки білу мереживну нижню білизну, яка ледь стримувала апетитні груди моделі. Образ Ебі доповнили пишні локони, довгі сережки, а також макіяж в бежево-пісочних тонах.

Нагадаємо, що Ебі Ретчфорд обтягнулася червоною сіточкою і перетворилася на справжню пані: "безмежна спокуса".

Як Politeka писала, що безсоромна Ебі Ретчфорд показала переваги в зухвалій позі:"Дика кішечка".

Також Politeka повідомляла, що Ебі Ретчфорд посвітила сідницями в "Хижому" боді: "дитинко, нахиляйся"