Одна из самых высокооплачиваемых моделей белья и купальников Эби Рэтчфорд порадовала ярким и сблазнительным перевоплощением

Как сообщает Politeka.net, Эбигейл Рэтчфорд стала популярной благодаря Instagram. Там на нее обратили внимание именитые модельеры-дизайнеры купальников и белья, которые предложили ей работу.

Модель не боится экспериментировать со своими образами и предстает перед поклонниками порой в самых откровенных нарядах. Несколько часов назад она показала в Instagram снимок, на котором предстала в нижнем белье.

Эби выложила откровенное фото, на котором предстала полуобнаженной. Девушка надела для съемки белое кружевное нижнее белье, которое едва сдерживал аппетитную грудь модели. Образ Эби дополнили пышные локоны, длинные серьги, а также макияж в бежево-песочных тонах.

Рэтчфорд сидит на полу, повернувшись лицом к камере, соблазнительно прогнувшись и демонстрируя свои пышные формы во всей красе.

Поклонники написали звезде массу приятных слов, отметив как ее необычайную красоту, так и соблазнительную фигуру.

"Такая великолепная ❤️", "Совершенство, богиня, соблазнительница😍", "Ты сногсшибательно выглядишь, ангел, а не женщина🔥", "Слишком много очарования 🙂🔥", "Такое великолепное и удивительное тело 😍👌", "Эффектные изгибы великолепная! 😍".

Напомним, что Эби Рэтчфорд обтянулась красной сеточкой и превратилась в настоящую госпожу: "Беспредельный соблазн".

Как Politeka писала, что бесстыжая Эби Рэтчфорд показала достоинства в дерзкой позе: "Дикая кошечка".

Также Politeka сообщала, что Эби Рэтчфорд посветила ягодицами в "хищном" боди: "Детка, наклоняйся"